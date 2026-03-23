Semana Santa 2026: los destinos que eligen los argentinos para viajar el finde largo

Brasil, Miami y Paraguay lideran las búsquedas para el feriado del 2 al 5 de abril. Los paquetes para dos personas arrancan desde $1,7 millones

Con las vacaciones de verano aún frescas, los argentinos ya empezaron a planificar la próxima escapada: el fin de semana largo de Semana Santa , del jueves 2 al domingo 5 de abril. Según un estudio conjunto de Naranja X y la consultora Focus Market , Río de Janeiro, Miami y Paraguay encabezan las búsquedas para viajes al exterior, mientras que un informe de Booking.com suma tres destinos brasileños al podio: Rio, Búzios y Florianópolis.

El relevamiento de Naranja X confirma una tendencia que se viene sosteniendo: Brasil sigue siendo el favorito de los argentinos para viajar afuera, impulsado por la estabilidad cambiaria. Para las compras, en cambio, Paraguay y Miami concentran la mayor demanda.

Quien elija Río de Janeiro necesitará un presupuesto mínimo de $2.833.939 (unos US$2.030) para dos adultos. El precio cubre vuelo de ida y vuelta directo más alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno incluido.

Miami aparece como la opción más cara, con paquetes desde $5.203.615 (US$3.727) para dos personas, aunque según el mismo informe eso representa una baja del 13% respecto a lo que costaba en 2025.

La alternativa más accesible es Paraguay: el paquete completo para dos personas totaliza $1.699.180, lo que lo convierte en la puerta de entrada más económica para salir del país en estas fechas.

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En cuanto a cómo se pagan esos viajes, el 43% de los encuestados afirma usar tarjeta de crédito, mientras que el 25% prefiere el efectivo para evitar recargos. El resto se distribuye entre billeteras digitales (20%), débito (11%) y tarjetas prepagas (1%).

Los destinos nacionales más buscados

Para quienes prefieren no salir del país, Booking.com relevó los cinco destinos más buscados para Semana Santa 2026: Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz y Puerto Iguazú.

Dentro de ese ranking, Mar del Plata es la opción más económica: volar y alojarse en hotel tres estrellas con desayuno para dos personas tiene un costo mínimo de $923.075.

Puerto Iguazú, con sus cataratas y el parque nacional como atractivo central, requiere una inversión mayor: el paquete para el mismo período arranca en $2.539.942.