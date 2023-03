Se filtró el descargo que Marcelo Corazza presentó ante el juez

El ex Gran Hermano Marcelo Corazza fue detenido este lunes por la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad, está preso por una investigación de una red de corrupción de menores , y en las últimas horas trascendió el descargo que hizo el primer ganador del reality ante el juez que interviene en la causa, Javier Sánchez Sarmiento. "Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando el peor momento de mi vida, no puedo creer todo lo que está pasando", manifestó.

"Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que ellos lleguen a leer todo esto, no puedo ni imaginarlo", cerró su defensa ante el magistrado sin responder preguntas, según informaron en el programa Intrusos, de América TV.