Se cumple un nuevo aniversario de la sentencia al represor Etchecolatz y la desaparición de Julio López

El 19 de septiembre se recuerda la sentencia al represor y ex policía Miguel Etchecolatz , uno de los principales responsables del secuestro y la muerte de muchísimos argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. En 2006 fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Isaurralde y Norberto Lorenzo.

"Yo sé que me van a condenar y no van a tener vergüenza de condenar a un anciano, enfermo, sin dinero ni poder. Pero, como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo nos espera después de muertos", fueron las últimas palabras del represor frente al Tribunal.