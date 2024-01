Se ahogó una niña en un arroyo de Córdoba y ya son 16 las víctimas fatales en esa provincia

La niña era oriunda de la capital cordobesa y se había trasladado hasta el balneario turístico de Cabalango junto a su familia para pasar la tarde. La niña se encontraba en el balneario, que está sobre el cauce del arroyo Los Chorrillos, y tras sumergirse en uno de los piletones, un familiar advirtió que no salía, por lo que pidió ayuda y la menor pudo ser rescatada por un bañista, pero se constató que ya no tenía signos vitales. Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) y de Bomberos practicaron maniobras de reanimación pero no hubo respuestas.