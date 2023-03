Roberto Piazza hizo un polémico comentario sobre Jey Mammón y Diego Ramos le respondió

El modisto analizó que la denuncia contra el ex conductor de "La peña de Morfi" podría haberse tratado de "una calentura momentánea" y fue duramente repudiado

El modisto dio a entender que el hecho del cual se acusa a Jey Mammón podría haberse tratado de un error de juicio : “Si lo hizo, se cagó la carrera. Si no lo hizo, le cagamos todos la carrera. Hasta la sociedad misma”, sostuvo. Vale recordar que al ex conductor se lo acusa de haber abusado sexualmente de Benvenutto cuando este tenía catorce años.

Revocaron el sobreseimiento del ex senador nacional Luis Rubeo padre

Si bien se entiende que el diseñador está afirmando una suerte de neutralidad para defender la presunción de inocencia de Mammon ante la justicia, las formas en las que lo hizo desataron el repudio. En otra entrevista dijo que, al no saberse qué había ocurrido realmente, no podía aseverar si el conductor acusado era un “psicópata” o si había sido “una calentura momentánea”.

El actor Diego Ramos, presente en piso durante esa intervención, le repreguntó: “¿La calentura momentánea de acostarse con un chico menor?”. Ante la afirmación de Piazza,“Es un delito totalmente, pero como no hubo juicio no podemos decir la verdad de lo que pasó”, respondió el diseñador.

El denunciante Lucas Benvenutto respondió a las declaraciones del diseñador a través de un vivo de Instagram: “Es una vergüenza. Reemplazó la palabra delito por cagada. Dijo que su amigo se había mandado una ‘cagada’. La forma y los adjetivos son tremendos y es tremendo que este señor este al frente de una ley cuando este señor no tiene las capacidades ni siquiera para comprender a casos como el mío”.

https://twitter.com/gonzacarranzaa/status/1640111905967677442 Lucas Benvenuto le respondió a Roberto Piazza: “Es una vergüenza que una ley tenga su nombre y que lleve adelante una Fundación en contra del abuso sexual. Cambió la palabra ‘delito’ y dijo que su amigo se mandó una ‘cagada’ cuando se trata de un abuso. Este señor no tiene las… pic.twitter.com/PgeaZDjrOn — Gonza Carranza (@gonzacarranzaa) March 26, 2023

Piazza, que también es presidente de la Fundación contra el Abuso Infantil, aclaró que en el caso puntual de Lucas Benvenuto no podría aplicarse la reforma legal que lleva su nombre: “La Ley Piazza desde 2011 para atrás no se puede utilizar porque no existía”.