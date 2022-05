Río Negro suprime los boletines de calificaciones escolares

Entre las voces críticas, aparece el legislador provincial Juan Martin, de Juntos por el Cambio, quien consideró que “lamentablemente, Río Negro eligió el camino de la mediocrización”. El legislador expresó: “Hace unas semanas vimos como Formosa permitía que los alumnos pasen de año con 19 previas, o como en Entre Ríos prohibían calificar con menos de 4. Ahora, la provincia de Río Negro decide sumarse a este camino de bajar el nivel educativo”.

Martín explicó que la resolución “cambia los boletines por un mecanismo llamado de ‘apreciación de la trayectoria’, que en lugar de evaluar si los chicos aprendieron de matemáticas, lengua o geografía pone la mirada sobre una generalidad muy poco específica”.

El legislador alerta: “Se está perdiendo un instrumento que servía para premiar el esfuerzo, pero también para tener un parámetro concreto del funcionamiento del sistema educativo. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, en este caso lo que pasó después de casi dos años de escuelas cerradas”.

Para Martín, “el camino es plantear la emergencia educativa, tal como propusimos a través de un proyecto”. “Necesitamos que se defina que la educación es prioritaria, que se hagan planes concretos para recuperar los contenidos que no se pudieron dictar con las escuelas cerradas, para revincular a los chicos que todavía no volvieron a la escuela y no manipular el sistema para hacer como que no pasó nada”.

La medida tomada por Río Negro va en consonancia con la decisión tomada por el Consejo de Educación de Entre Ríos, que prohibió calificar a los alumnos con menos de 4. La medida fue revertida, críticas mediante, por el gobernador Gustavo Bordet.