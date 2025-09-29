Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes en cuotas sin interés y vuelos desde Rosario a Buzios

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva promoción que permitirá comprar pasajes para vuelos de cabotaje en cuotas sin interés. En esta nota, las promociones

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT) , Aerolíneas Argentinas presentó una nueva promoción para la compra de pasajes nacionales en cuotas sin interés , con el objetivo de incentivar el turismo interno de cara a la temporada de verano.

La propuesta estará vigente entre el lunes 29 de septiembre y el domingo 5 de octubre , con financiación a través de BBVA, Galicia, Macro y Santander en 3 y 6 cuotas. Además, se mantiene hasta el 31 de octubre la red de convenios con más de 20 bancos nacionales y provinciales, que ofrecen planes de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. Entre ellos se encuentran el Banco Nación, Comafi, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco de Corrientes, entre otros.

Además de los beneficios de financiación, la aerolínea de bandera anunció una nueva ruta a Buzios-Cabo Frío, Brasil , que operará desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 5 de abril . El esquema contempla dos frecuencias semanales desde Aeroparque y otras dos desde Rosario , con partidas los sábados y domingos.

>> Leer más: Rosario suma vuelos a Cabo Frío y se prepara para una temporada récord

La noticia representa una oportunidad para los pasajeros de la región que buscan destinos de playa en el verano sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires.

Banco Nación también sumó beneficios

La FIT, que cerró su primera jornada con más de 62.000 visitantes, también fue escenario de anuncios del Banco Nación, que presentó un paquete de beneficios para el turismo interno. Entre ellos, la posibilidad de financiar viajes en 6, 9 y 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, además de descuentos del 10% en hoteles, 20% en gastronomía, rebajas en micros de larga distancia y promociones en productos regionales.

El presidente de la entidad, Daniel Tillard, destacó la importancia de acompañar al sector turístico y aseguró que la estrategia apunta a “facilitar el acceso a servicios y ampliar la clientela, fortaleciendo el turismo interno como motor de la economía nacional”.