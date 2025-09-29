La Capital | Información General | Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes en cuotas sin interés y vuelos desde Rosario a Buzios

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva promoción que permitirá comprar pasajes para vuelos de cabotaje en cuotas sin interés. En esta nota, las promociones

29 de septiembre 2025 · 15:20hs
Aerolíneas Argentinas: pasajes en cuotas sin interés y vuelos desde Rosario a Buzios

Aerolíneas Argentinas: pasajes en cuotas sin interés y vuelos desde Rosario a Buzios

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó una nueva promoción para la compra de pasajes nacionales en cuotas sin interés, con el objetivo de incentivar el turismo interno de cara a la temporada de verano.

La propuesta estará vigente entre el lunes 29 de septiembre y el domingo 5 de octubre, con financiación a través de BBVA, Galicia, Macro y Santander en 3 y 6 cuotas. Además, se mantiene hasta el 31 de octubre la red de convenios con más de 20 bancos nacionales y provinciales, que ofrecen planes de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. Entre ellos se encuentran el Banco Nación, Comafi, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco de Corrientes, entre otros.

Vuelos a Brasil con salida desde Rosario

Además de los beneficios de financiación, la aerolínea de bandera anunció una nueva ruta a Buzios-Cabo Frío, Brasil, que operará desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 5 de abril. El esquema contempla dos frecuencias semanales desde Aeroparque y otras dos desde Rosario, con partidas los sábados y domingos.

>> Leer más: Rosario suma vuelos a Cabo Frío y se prepara para una temporada récord

La noticia representa una oportunidad para los pasajeros de la región que buscan destinos de playa en el verano sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires.

Banco Nación también sumó beneficios

La FIT, que cerró su primera jornada con más de 62.000 visitantes, también fue escenario de anuncios del Banco Nación, que presentó un paquete de beneficios para el turismo interno. Entre ellos, la posibilidad de financiar viajes en 6, 9 y 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, además de descuentos del 10% en hoteles, 20% en gastronomía, rebajas en micros de larga distancia y promociones en productos regionales.

El presidente de la entidad, Daniel Tillard, destacó la importancia de acompañar al sector turístico y aseguró que la estrategia apunta a “facilitar el acceso a servicios y ampliar la clientela, fortaleciendo el turismo interno como motor de la economía nacional”.

Noticias relacionadas
El gobierno declaró en crisis a dos nuevas obras sociales

Obras sociales en crisis: el gobierno amplió la lista y ya son 14 las prestadoras supervisadas

Ciclo lectivo 2025: el 12 de diciembre terminan las clases en Santa Fe, Jujuy y Catamarca

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Kicillof exigió una mesa nacional tras el triple femicidio narco que conmocionó a Florencio Varela

Triple femicidio: Axel Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores

La escuela implicada fue reconocida como embajadora mundial de la paz en 2019

Repudio a los cantos antisemitas entonados por estudiantes en su viaje de egresados

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

Alvear vivió sus fiestas patronales con una convocatoria récord y un cierre multitudinario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

El proyecto en el Concejo propone una plataforma de acceso a información en tiempo real, incluyendo cortes, desvíos, obras, baches, accidentes y obstáculos en la vía pública

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña
Salud

Dengue: en Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna y sigue la campaña

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Franco Colapinto en la Fórmula 1, en el GP de Singapur

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Ovación
A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

Por Juan Iturrez
Ovación

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Qué es la tarjeta verde del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Qué es la "tarjeta verde" del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

Policiales
Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos
Policiales

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

La Ciudad
Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural
La Ciudad

Bioferia tuvo su presentación oficial en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex Rural

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia viajó a la Edad Media y celebró a Tolkien en La Comarca

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven
POLICIALES

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística
La Ciudad

Rosario presentó en la FIT 2025 un innovador portal de promoción turística

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20
Ovación

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes muy agradable en una semana de mucho calor

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $4.200.000.000

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande