Rosario abre su paraguas de refugios por El Niño para las personas que viven en la calle

El fenómeno El Niño preocupa a las autoridades estatales no sólo por su efecto a nivel económico y productivo, sino también por la cuestión social. Sobre este último punto, la Municipalidad anunció este martes que los refugios rosarinos adecuarán su funcionamiento para recibir a personas en situación de calle durante eventos meteorológicos riesgosos.

Fuentes oficiales confirmaron que los preparativos se pusieron en marcha durante una reunión con representantes de instituciones, funcionarios y trabajadores a cargo del último Operativo Invierno . Según indicaron los organizadores, las lluvias y tormentas fuertes previstas para el verano son uno de los factores a considerar para coordinar la labor en los alojamientos transitorios.

Desde el Palacio de los Leones recordaron que los refugios municipales continúan abiertos durante todo el año, al igual que los centros de día . Así como apuntan a darle continuidad a las medidas de acompañamiento y cuidado, también se tendrán en cuenta las dificultades adicionales que ocasionan fenómenos como precipitaciones abundantes y ráfagas de viento.

El sistema de alojamientos transitorios de Rosario cuenta con varios establecimientos para acceder a servicios de higiene personal y comida caliente . En esa lista se incluyen:

Refugio Sudoeste (avenida Uriburu 3865)

Refugio Grandoli (Esmeralda 3549)

Refugio Felipe Moré (Felipe Moré 929)

Refugio Cáritas (Balcarce 1077)

Por otra parte, se incluye Sol de Noche, otro espacio de gestión privada que funciona en Beruti 2338 con instalaciones para dormir bajo techo. Además, el Estado articula la asistencia a nivel local con el trabajo del Centro de Día Lourdes, ubicado junto al Centro de Acopio Municipal de Montevideo 2880.

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Aunque la temporada de invierno ya pasó, el municipio mantiene abierta su línea telefónica 147 para pedir asistencia a personas que viven en la calle. Otra opción en ese caso es el sistema Munibot, que permite iniciar el trámite mediante un mensaje de WhatsApp enviado al 341-5-440147. En ambos casos se garantiza la respuesta durante las 24 horas del día.

De acuerdo a un pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño desarrollará una fase "muy fuerte" hasta fin de año, en el nivel más alto de la escala. Además, los especialistas anticiparon que el fenómeno se extenderá, al menos, hasta febrero de 2027 con mayor probabilidad de lluvias que superan el promedio.

Balance del Operativo Invierno en Rosario

Así como se abrió el paraguas para la temporada de verano, la reunión organizada por la Municipalidad en Casa Grande se centró en revisar lo hecho durante el Operativo Invierno con el fin de fortalecer las estrategias de abordaje territorial. En este sentido, fuentes oficiales destacaron la profundización del trabajo articulado con instituciones de la sociedad civil y la ampliación de las propuestas para ayudar a quienes viven en la calle.

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, sostuvo que el problema de las personas que duermen a la intemperie "requiere una respuesta integral y sostenida". En este sentido, manifestó: "No alcanza con intervenir frente a una emergencia, sino que necesitamos construir una red que permita acompañar a cada persona en sus distintas trayectorias".

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"La situación de calle es un problema complejo que no se resuelve solamente durante el invierno ni desde un solo lugar", señaló el funcionario. Así ratificó la continuidad de los servicios de los refugios durante el verano, entre otras acciones.

En tanto, el subsecretario de Abordaje Integral, Gabriel Pereyra, indicó que el encuentro de este martes no fue sólo un reconocimiento del trabajo realizado durante los meses más fríos del año. "Es fundamental poder dar cuenta de todo lo que se hizo. El Operativo Invierno 2026 fue largo y complejo, y nos demandó intervenir ante situaciones de una profunda vulneración de derechos", enfatizó.