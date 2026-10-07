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La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

En este contexto, la provincia remarcó que sigue vigente el programa Llave, ideado para inquilinos. Se entregaron 600 millones de pesos

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

7 de octubre 2026 · 06:10hs
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Ayuda a inquilinos. Para postularse a Llave

Foto: Héctor Rio / La Capital

Ayuda a inquilinos. Para postularse a Llave, los interesados deben ingresar a www.santafe.gob.ar/ms/llave/, completar el formulario y la carta de intención avalada por la inmobiliaria que llevará adelante la operación.

De un millón y medio de hogares ubicados en toda Santa Fe, 500 mil son habitados por personas o grupos de individuos que son inquilinos. Los datos fueron brindados por la gestión provincial, en el marco del Día Internacional del Inquilino, en coincidencia con el Día Mundial del Hábitat.

En este contexto, se recordó que sigue vigente el Programa Llave, que busca dar respuestas a familias santafesinas que alquilan.

"Llave" tiene una llegada accesible a quienes necesitan herramientas para alquilar: una gestión ciento por ciento digital del trámite y desde su lanzamiento en diciembre de 2024 ya lleva entregados casi 600 millones de pesos. El programa habilita un crédito a devolver en 12 ó 24 cuotas sin interés para pagar los gastos de renovación o ingreso a un nuevo departamento, y el acceso a una garantía a través de un seguro de caución sin gastos para el inquilino.

Según detallaron funcionarios de la Casa Gris, de un millón y medio de hogares que hay en Santa Fe, 500 mil son alquilados. A casi 20 meses de la implementación del programa, se indicó que existe un crecimiento sostenido en la demanda y una fuerte participación de familias que dependen del alquiler como única vía de acceso a la vivienda.

>>Leer más: En zona norte, Barrio Polledo celebró el Día Mundial del Hábitat

Ayuda al alquiler: necesario y exitoso en Santa Fe

A octubre, "Llave" lleva presentadas 1.590 solicitudes iniciadas a través de la página oficial. De este total hay 453 beneficios otorgados (443 de ellos son créditos) .

El monto de la inversión (en subsidios de tasa y en la póliza de seguro de caución) ronda los 128 mil millones de pesos. Desagregando este dato, son más de 21 mil millones de pesos y 575 millones en garantías. El monto promedio por crédito ronda 1,2 millones de pesos.

Debido a la derogación de la ley de alquileres, los inquilinos analizan la situación de sus contratos vigentes.

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El monto de los alquileres en promedio representa el 41 por ciento de los ingresos de los solicitantes. La edad promedio es de 38 años. Casi el 80 por ciento de los beneficiarios de "Llave" se encuentran en relación de dependencia laboral.

>>Leer más: Alquileres en Rosario: crecen las rescisiones por falta de pago y cuesta más conseguir inquilinos

Le siguen los monotributistas con el 10 por ciento y los estudiantes con el 8 por ciento. Además, el 60 por ciento son mujeres y predominan hogares de tres y cuatro integrantes.

Para postularse a Llave, los interesados deben ingresar a www.santafe.gob.ar/ms/llave/, completar el formulario y la carta de intención avalada por la inmobiliaria que llevará adelante la operación.

Con este nivel de adhesión, el programa que apalanca a los inquilinos se consolida como un instrumento público pensado para amortiguar los costos iniciales que exige el mercado inmobiliario, beneficiando tanto a estudiantes universitarios y terciarios como a personas solteras, parejas, familias y adultos mayores.

El Ceso relevó los aumentos en los precios de los alquileres.

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Inquilinos: una herramienta, con dos ejes

Mediante "Llave Solución Económica" la provincia y el Banco Municipal ofrecen una línea de crédito personal a tasa cero destinada a cubrir gastos de ingreso o renovación contractual (honorarios inmobiliarios, comisiones, mudanzas y conexiones de servicios), permitiendo solicitar un monto de hasta tres meses el valor del alquiler, y saldarlo en cuotas fijas. Este préstamo personal puede representar hasta 3 veces el valor del alquiler, que se va a poder devolver en cuotas sin interés.

Con "Llave Garantía", el mecanismo es respaldado por un seguro de caución con costo ciento por ciento asumido por el Estado santafesino, que actúa como respaldo ante propietarios e inmobiliarias en reemplazo de las tradicionales garantías con títulos inmuebles o recibos de sueldo de terceros.

Integramente digital

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó que “diseñamos Llave para dar respuesta a una de las principales dificultades que enfrentan las familias al momento de alquilar: reunir el dinero para ingresar o renovar contrato y conseguir una garantía”.

A casi 20 meses de su implementación, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó que “los resultados no solo arrojan un aumento sostenido en la demanda, sino que se da a la vez un involucramiento de grupos familiares que dependen del alquiler como única vía de acceso a la vivienda”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón, destacó las fortalezas del programa y facilidad para acceder por parte de los interesados, señalando que “Llave se gestiona de manera totalmente digital a través de la web oficial de Santa Fe”.

Alquileres temporarios, una modalidad que ha crecido en los últimos años, no sólo en Rosario.

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“Las personas interesadas completan el formulario online, adjuntan la Carta de Intención de Alquiler confeccionada junto a la inmobiliaria o propietario, y continúan el trámite mediante carga documental y firma electrónica”, precisó Zorzón, y agregó: “nosotros hacemos desde el Gobierno una revisión de los requisitos, y es el Banco el encargado de analizar el perfil financiero de la persona para ver si corresponde el otorgamiento del beneficio”.

"Llave" tiene desde 2024, presencia en los 19 departamentos de la bota santafesina, con fuerte participación en Rosario y Gran Santa Fe, y expansión hacia ciudades como Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Santo Tomé, Esperanza, Sunchales, Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez y San Lorenzo.

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