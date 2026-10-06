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El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja por tormentas

La temperatura no pasaría de los 21º y estaría en descenso los días siguientes

6 de octubre 2026 · 23:10hs
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El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja por tormentas

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 7 de octubre en Rosario un alerta amarillo para la mañana, alerta naranja para la tarde y nuevamente amarillo para la noche por posibles tormentas fuertes, con una temperatura que no pasaría de los 21º y que estaría en descenso los próximos días.

La madrugada del miércoles llega con algunas chances de chaparrones con vientos moderados del noreste. Para la mañana hay un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Para la tarde se emitió un alerta naranja con aumento de la precipitación, que podría acumular entre 50 y 80 mm. Para la noche hay nuevamente alerta amarillo por tormentas. La temperatura máxima rondaría los 21º y la mínima no bajaría de 14º.

El jueves empezaría con chaparrones en la madrugada y desde la mañana estaría nublado con ráfagas de hasta 50 km/h que continuarían por la tarde. La marca máxima estaría en baja, en torno a los 17º, mientras que la mínima se mantendría en 15º.

El viernes estaría nublado, nuevamente con 17º de máxima y con la mínima bajando hasta los 12º.

Para el sábado se espera una máxima de 18º, una mínima de 12º y cielo mayormente nublado.

El domingo aún estaría mayormente nublado pero con un leve repunte en los registros: 19º de máxima y 14º de mínima.

El lunes estaría parcialmente nublado con una máxima de 18º y una mínima de 13º.

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