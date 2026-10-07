Estiran el alerta naranja por fuertes tormentas para Rosario y la región

Desde Protección Civil de la Municipalidad indicaron que las condiciones de mucha inestabilidad estarán presentes casi hasta caer la noche

En esta región se esperan más lluvias y probable caída de granizo en lo que resta del día

Alerta naranja por fuertes tormentas. Rosario tuvo una mañana muy lluviosa y se espera mal tiempo para el reto del día

Rosario y la región continúan en bajo alerta meteorológico de nivel naranja por fuertes tormentas . La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permanecerá en vigencia durante toda la tarde de hoy, y se espera que llegando la noche la intensidad del fenómeno climático cambie de intensidad y pase a nivel amarillo, pero siempre con riesgo de mal tiempo.

Así lo señaló hoy Gonzalo Ratner, director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario , al realizar un balance de los efectos que el temporal hizo sentir en la ciudad durante la mañana.

" Esta mañana había un alerta de nivel amarillo y cerca de las 9, el SMN la elevó a naranja para el resto de la tarde, y a la noche baja a nivel amarillo. De todos se mantiene el alerta y será una jornada para estar atentos porque posiblemente tengamos nuevos frentes de tormenta que afectarán a toda la región", destacó Ratner.

Según los datos que se recibieron en la estación meteorológica del centro se registraron unos 42 milímetros de agua durante toda la mañana, pero Ratner aclaró que hacia el noroeste ese registro fue superior.

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Ratner subrayó que "en Funes llovieron casi 90 milímetros. El panorama de agua caída fue dispar de acuerdo con el distrito que se mire. Por fortuna, sin ráfagas de viento. Ese fue el dato positivo".

"Al no haber ráfagas, los reclamos por arbolado fueron muy pocos. Tuvimos en total nueve reclamos (6 por árboles caídos y 3 por ramas). Pero hubo muchos por anegamiento, al mediodía teníamos más de 70 llamadas por anegamientos en distintos puntos de la ciudad. En algunos, a medida que afloja la lluvia el agua baja, pero en otros casos no ocurre lo mismo y hay que hacer otras intervenciones de limpieza", subrayó el titular de Protección Civil a El Tres TV.

Caída de granizo en la zona

Ratner sostuvo que por la tarde pueden seguir las intensas precipitaciones incluso "con actividad eléctrica, como ha ocurrido en amplia zona del sur provincial, y también presencia de granizo como también se dio en algunos lugares esta mañana. También es probable que se den fuertes ráfagas, ya eso es lo que prevé el alerta naranja. Habrá que estar atentos especialmente durante la tarde que es el período de mayor riesgo".

Ratner dijo también que en Rosario se produjo caída de granizo, pero en forma muy leve, pero yendo hacia el oeste "la intensidad y el tamaño fueron aumentando. Hubo localidades que recibieron mucha cantidad de granizo y eso genera obstrucciones de desagÜes, por eso se producen anegamientos también en muchos sectores".

Recomendaciones ante fuertes tormentas

Ante emergencias, la recomendación es comunicarse con la línea 103 de Protección Civil (caída de árboles, anegamientos importantes, caída de ramas o columnas). También está el número 147 y el Munibot para reclamos que no sean de riesgo o de mantenimiento.

Ratner pidió priorizar la limpieza de la vía pública, revisar que las boca de tormenta no está obstruidas, arrojar residuos en los contenedores. "Hoy es un día para priorizar la higiene en la vía pública. Si se puede sacar los residuos mañana, mejor, pero si no es posible hacerlo de 19 a 21 en los contenedores", agregó Ratner.