¿Quién es el empresario argentino que acompañó a Liam Payne horas antes de su muerte?

Horas antes de su muerte, el músico habría estado acompañado de un empresario argentino: Rogelio "Roger" Nores , un magnate del sector energético de Argentina y amigo de Liam Payne. Sin embargo, Nores cuenta con mala reputación: está acusado por la Justicia por el supuesto vaciamiento de una importante empresa energética , que ya no existe pero que operaba bajo el nombre de Araucaria . Además, fue titular del fondo Stoneway Capital , dedicado a inversiones en empresas de generación eléctrica, y hace pocos años se declaró en bancarrota .

Muerte de Liam Payne: una vidente predijo el fatal desenlace del cantante de One Direction

A la Araucaria Energy y SPI Energy se le adjudicaron 4 contratos millonarios en dólares. Para construir las centrales, su controlante Stoneway, la “guarida fiscal” a nombre de Nores , colocó deuda en la bolsa de Nueva York por u$s 665 millones a través de un bono al 10% con vencimiento en 2027. Dentro de los acreedores principales del bono están fondos buitres como Blackrock, Gramercy y Fidelity.

El abogado que realizó la asesoría legal para la emisión del bono de Stoneway fue Norberto Quintana, hermano del entonces vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana.

Luego de esto, Stoneway se declaró en bancarrota por no pagar la deuda de u$s 30 millones correspondiente al préstamo de u$s 220 millones de dólares que el fondo de inversión Gramercy le había otorgado. En 2021, la compañía y sus acreedores presentaron un plan de reestructuración. El proceso se llevó a cabo bajo el Capítulo 11 del Código de Concursos y Quiebras de Estados Unidos y bajo la Canadá Business Corporations Act.

SCC Power fue la empresa que adquirió el negocio de Stoneway bajo las leyes de Inglaterra y Gales. De todas formas, el beneficiario final es MSU Energy Holding Ltd del empresario argentino Manuel Santos Uribelarrea que ganó otros dos contratos en la misma licitación.

En ese momento, Nores fue acusado de vaciar la empresa, dejando a sus acreedores, incluidos grandes fondos internacionales como BlackRock, con enormes pérdidas.

Las denuncias en su contra incluyeron la creación de complejos entramados societarios en paraísos fiscales, lo que despertó sospechas de lavado de dinero y otros delitos financieros. En el ámbito empresario es conocido por haber tenido problemas con acreedores y fondos de financiamiento internacional. Dejó una deuda superior a los u$s50 millones y tuvo que irse del país en 2021.

El "bromance" de Payne y Nores

Nores es amigo hace años de Liam Payne. Durante un tiempo se especuló sobre la posibilidad de que ambos compartieran un vínculo amoroso, ya que el cantante solía realizar visitas frecuentes al empresario en Buenos Aires.

Cuando Payne fue consultado, el músico se lo tomó con gracia y confirmó que ambos sólo compartían una amistad muy cercana: “Había muchas cosas en las revistas que decían que Roger y yo éramos homosexuales, pero desafortunadamente eso no es cierto. Aunque, si lo fuera, podría ir por él, quién sabe. Pero no lo soy, así que no lo haré y él tampoco, así que sé que él tampoco lo hará. ¡Eso lo aclara!”, dijo en una entrevista.

Roger había sido visto junto a Payne horas antes de su muerte. Con respecto a la actitud del empresario en ese momento, una testigo secreta dijo que “Roger parecía definitivamente irritado con Liam, porque él estaba claramente drogado. Roger le puso los ojos en blanco a Liam".

En ese momento, el magnate intentó que Liam subiera a su habitación para detener su comportamiento. “Roger estaba de pie en el ascensor (...) Pero Liam estaba intentando llamar la atención de los fans”, comentó la testigo, y agregó que “Roger sostenía la puerta del ascensor abierta y le pedía a Liam que fuera a su habitación. Se puede ver el brazo de Roger sosteniendo el botón de abrir la puerta del ascensor. Luego tomaron el ascensor hasta el tercer piso”.

Según explicó la testigo al Daily Mail, el problema que se originó en el lobby fue porque Liam se había quedado más tiempo del que había reservado en el hotel pero no quería irse. Su check out era a las 16.30 y “el personal ya se estaba poniendo nervioso”.

La testigo también dijo que "poco después, Roger salió furioso del hotel y se disculpó por el comportamiento de Liam. Dijo: ‘Lo siento por Liam, se droga mucho’. Luego salió y abandonó el hotel”.

Hasta el momento, las autoridades argentinas no entregaron información sobre Rogelio Nores ni fue declarado públicamente como persona de interés en el caso.

Los focos puestos en el empresario

El nombre de Nores vuelve a resonar entre los especialistas de energía luego de que el caso trascienda. Según indican los Panamá Papers, el magnate compartiría con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, sociedad en Axis, un fondo común de inversiones.

Lo cierto es que, mientras Payne disfrutaba de su estancia en Buenos Aires, Nores seguía envuelto en problemas judiciales y financieros. Su relación con el mundo corporativo argentino estaba completamente desgastada, y su salida del país fue vista por muchos como una huida ante la presión de los acreedores.

A pesar de sus intentos por reorganizar sus negocios en el extranjero bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, Nores no pudo recuperarse financieramente y perdió el control de sus empresas.

Aunque la naturaleza de su vínculo con el cantante sigue siendo motivo de especulación, lo cierto es que este empresario, que una vez fue visto como una promesa en el sector energético, quedó marcado por sus fracasos empresariales, y ahora también por su observada relación con una de las figuras más queridas del pop británico que tuvo un trágico final. Las redes de manera implacable lo señalan como más que su pareja, hablan utilizando el término "chongo", un modo coloquial y despectivo de apuntar más a una relación por conveniencia que por amor.