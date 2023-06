Qué país vuelve a imponer el uso del barbijo en las escuelas

Además, la titular de Salud adelantó que se ingresará un proyecto de ley sobre trabajo “híbrido”. La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo con el objeto de normar de manera permanente tanto el teletrabajo como el trabajo híbrido, el cual permitirá a los padres compatibilizar la vida laboral con el cuidado de los hijos.

El anuncio del uso obligatorio del barbijo en escolares trajo reacciones. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, afirmó que “la solución real frente a la problemática que tenemos es la extensión de las vacaciones (de invierno)”.

“Es la única forma en la que los estudiantes no van a estar reunidos todos en el mismo lugar, no van a seguir contagiando y también hay que recordar que hay muchos funcionarios, muchas trabajadoras que hoy tienen a sus hijos enfermos y que indudablemente, frente a esta situación, no pueden atenderlos como corresponde”, agregó Díaz.

Desde la semana pasada, la cartera de salud chilena se ha visto cuestionada debido al alto índice de ocupación de camas críticas pediátricas. De hecho, los pocos cupos disponibles para atención que han dejado un saldo de cuatro niños muertos por virus respiratorios al no recibir atención oportunamente.

El gobierno trasandino también instó a la población a utilizar el barbijo ante cualquier síntoma respiratorio y acudir a los centros de salud a vacunarse.