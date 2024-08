Qué grupo ambientalista está detrás de las pintadas en la mansión de Messi en Ibiza

Miembros del colectivo ambientalista Futuro Vegetal se adjudicó el ataque vandálico perpetrado a la casa que Lionel Messi posee en Ibiza. Los activistas publicaron imágenes en redes sociales bajo la leyenda “Help the planet - Eat the rich - Abolish the police (del inglés ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la policía)” y luego lanzaron pintura roja y negra contra el frente de la propiedad, cuyos colores representan a la agrupación.