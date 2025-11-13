La Capital | Información General | deudores alimentarios

Proponen que los deudores alimentarios no puedan cargar nafta: "Si llenás el tanque, podés mantener a tu hijo"

La iniciativa es de la mediática Cinthia Fernández, quien aspiraba a ocupar una banca en Diputados. Cómo funcionaría

13 de noviembre 2025 · 15:01hs
La iniciativa que busca vetar a los deudores alimentarios de la carga de nafta

La iniciativa que busca vetar a los deudores alimentarios de la carga de nafta

En el último tiempo, los padres de menores que deben la cuota alimentaria de sus hijos y hijas no sólo están bajo la lupa de la Justicia, sino también de la opinión pública. En Ciudad de Buenos Aires se implementó una normativa que prohíbe el ingreso a los estadios de fútbol a los deudores alimentarios. Ahora, surge una iniciativa para prohibirle cargar nafta a los papás que deban la cuota de manutención de sus hijos.

"Si podés llenar el tanque, podés llenarle la heladera a tu hijo", es el lema de la propuesta. La iniciativa es de Cinthia Fernández, mediática que en el pasado aspiró a ocupar una banca en Diputados, pero no logró superar el piso de votos de las Paso.

A través de sus redes sociales, la bailarina compartió su proyecto para sancionar a los deudores alimentarios. "¿Tu hijo no come pero tu auto toma más que vos en el bar? Algunos le falta corazón, no plata. Pero eso se terminó", comienza Cinthia Fernández en un video que grabó en una estación de servicio y publicó en sus redes sociales.

En particular, la propuesta de Fernández llega en la misma semana que la Justicia de San Lorenzo ordenó quitarle la línea de celular y prohibirle la asistencia a carreras de automovilismo a un padre que debía la cuota alimentaria de su hija menor de edad.

>> Leer más: Sin celular ni carreras de autos: la Justicia sancionó a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Cómo funcionaría la prohibición de cargar nafta a deudores alimentarios

“Si hay plata para moverse, hay plata para mantener”, dice Cintia Fernández, y agrega: "Si estás en el registro de deudores alimentarios no vas a poder cargar combustible"

Acto seguido, la mediática explica cómo funcionaría la propuesta: "Tres cuotas de alimentos sin pagar y te quedas sin surtidor (de nafta)", y continúa: "(Te quedás) A pata o en bicileta".

cinta fernandez

"¿Como se implementaría? Muy fácil. El sistema va a verificar tu DNI físico o digital en todas las estaciones del país antes de realizar la carga de combustible. Y si sos deudor, el playero tiene prohibido", explica Fernández

"Si hay plata para moverse, hay plata para mantener. Si puedes llenar el tanque, puedes llenar la heladera de tu hijo también", concluye la mediática.

El padre que se quedó sin celular y sin carreras por no pagar la cuota alimentaria

Un padre de una menor de edad se quedará sin su línea telefónica debido a su deuda en la cuota alimentaria. Así lo dispuso la Justicia de Familia de San Lorenzo, que también exigió que no se le otorgue otra línea, no le permite salir del país y lo inhabilitó para asistir a competencias de automovilismos en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

La Justicia de San Lorenzo hizo lugar a la denuncia de la madre por el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del padre. En su momento, los progenitores habían acordado que la manutención correspondería al 100% de la canasta de crianza que establece el INDEC para la categoría de niños de 6 a 12 años, lo que corresponde a casi 550.000 pesos, según la última actualización de septiembre de 2025.

Además de la imposibilidad de contar con línea de celular, salir del país y asistir a las tribunas de las competencias organizadas por la Federación de Automovilismo de las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, el tribunal bloqueó la cuenta bancaria que existiere a nombre del demandado hasta tanto cumpla con su obligación de alimentos, la suspensión del carnet de conducir y que sea inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Noticias relacionadas
eeuu acuno la ultima moneda de un centavo de dolar de la historia

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

otra vez quedo vacante el quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo records

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

escape de gas e incendio en caballito: un hombre sufrio quemaduras severas

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

En octubre, una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre.

¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Ver comentarios

Las más leídas

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Lo último

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario

Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto

Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio del menor, que fue rescatado. Más tarde, llegó a la vivienda la mamá con su novio, y ambos fueron detenidos.
Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que lleven chaleco si van a Brasil
La Ciudad

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que "lleven chaleco" si van a Brasil

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado
OVACIÓN

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Ovación
Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Por Juan Iturrez
Ovación

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

Policiales
Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible
Policiales

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

La Ciudad
El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río
La Ciudad

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseño local

Rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseño local

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario
La Ciudad

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: Periodista de la ópera y el sobre
Política

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año