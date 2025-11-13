Proponen que los deudores alimentarios no puedan cargar nafta: "Si llenás el tanque, podés mantener a tu hijo"

La iniciativa es de la mediática Cinthia Fernández, quien aspiraba a ocupar una banca en Diputados. Cómo funcionaría

En el último tiempo, l os padres de menores que deben la cuota alimentaria de sus hijos y hijas no sólo están bajo la lupa de la Justicia, sino también de la opinión pública. En Ciudad de Buenos Aires se implementó una normativa que prohíbe el ingreso a los estadios de fútbol a los deudores alimentarios . Ahora, surge una iniciativa para prohibirle cargar nafta a los papás que deban la cuota de manutención de sus hijos.

"Si podés llenar el tanque, podés llenarle la heladera a tu hijo" , es el lema de la propuesta. La iniciativa es de Cinthia Fernández , mediática que en el pasado aspiró a ocupar una banca en Diputados, pero no logró superar el piso de votos de las Paso.

A través de sus redes sociales, la bailarina compartió su proyecto para sancionar a los deudores alimentarios. "¿Tu hijo no come pero tu auto toma más que vos en el bar? Algunos le falta corazón, no plata. Pero eso se terminó", comienza Cinthia Fernández en un video que grabó en una estación de servicio y publicó en sus redes sociales.

En particular, la propuesta de Fernández llega en la misma semana que l a Justicia de San Lorenzo ordenó quitarle la línea de celular y prohibirle la asistencia a carreras de automovilismo a un padre que debía la cuota alimentaria de su hija menor de edad.

Cómo funcionaría la prohibición de cargar nafta a deudores alimentarios

“Si hay plata para moverse, hay plata para mantener”, dice Cintia Fernández, y agrega: "Si estás en el registro de deudores alimentarios no vas a poder cargar combustible"

Acto seguido, la mediática explica cómo funcionaría la propuesta: "Tres cuotas de alimentos sin pagar y te quedas sin surtidor (de nafta)", y continúa: "(Te quedás) A pata o en bicileta".

"¿Como se implementaría? Muy fácil. El sistema va a verificar tu DNI físico o digital en todas las estaciones del país antes de realizar la carga de combustible. Y si sos deudor, el playero tiene prohibido", explica Fernández

"Si hay plata para moverse, hay plata para mantener. Si puedes llenar el tanque, puedes llenar la heladera de tu hijo también", concluye la mediática.

El padre que se quedó sin celular y sin carreras por no pagar la cuota alimentaria

Un padre de una menor de edad se quedará sin su línea telefónica debido a su deuda en la cuota alimentaria. Así lo dispuso la Justicia de Familia de San Lorenzo, que también exigió que no se le otorgue otra línea, no le permite salir del país y lo inhabilitó para asistir a competencias de automovilismos en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

La Justicia de San Lorenzo hizo lugar a la denuncia de la madre por el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del padre. En su momento, los progenitores habían acordado que la manutención correspondería al 100% de la canasta de crianza que establece el INDEC para la categoría de niños de 6 a 12 años, lo que corresponde a casi 550.000 pesos, según la última actualización de septiembre de 2025.

Además de la imposibilidad de contar con línea de celular, salir del país y asistir a las tribunas de las competencias organizadas por la Federación de Automovilismo de las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, el tribunal bloqueó la cuenta bancaria que existiere a nombre del demandado hasta tanto cumpla con su obligación de alimentos, la suspensión del carnet de conducir y que sea inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.