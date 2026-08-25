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Pami: cuáles son los distintos tipos de afiliación y cómo solicitarlos

Los detalles de los tipos de afiliación a Pami y el proceso para recibir la cobertura de manera rápida y sencilla

25 de agosto 2026 · 17:54hs
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En Pami existen distintos tipos de afiliación 

En Pami existen distintos tipos de afiliación 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como Pami, es la obra social más grande de Latinoamérica. Su programa tiene como objetivo brindar asistencia médica integral a las personas mayores para mejorar su calidad de vida. Es por esto que entre jubilados y pensionados siempre es vista con buenos ojos la posibilidad de afiliarse.

Pero antes de sumarse a la obra social, es preciso saber que existen distintos tipos de afiliaciones que contemplan diferentes escenarios y exigen determinados requisitos. Los interesados deben conocer la afiliación que precisan, así como los beneficios que vienen con ella.

Pami ofrece en su portal web la posibilidad de tramitar la afiliación desde cualquier punto del país. Es así que jubiladas/os, pensionadas/os, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra pueden iniciar el proceso de afiliación correspondiente para acceder a los servicios y prestaciones de Pami en cualquier momento.

>> Leer más: Actividades culturales de Pami: cuáles son las propuestas y cómo anotarse

Tipos de afiliación a Pami

1- Afiliación titular definitiva

Está dirigida a personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y cuyos aportes de salud sean en favor de Pami.

2- Otras afiliaciones titulares

Son afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la Ansés.

Dentro de este tipo, existen diversas opciones:

  • Afiliación provisoria: Para aquellas personas que necesitan contar con la cobertura médica que brinda PAMI y se encuentran tramitando un beneficio de Jubilación o Pensión ante la ANSES.
  • Afiliación para mayores de 70 años: Para aquellas personas mayores de 70 años y que carezcan de beneficio previsional.
  • Cobertura médica temporal por viaje a Italia: Para aquellas personas afiliadas que viajan a Italia. La cobertura tiene validez por noventa días, y de ser necesario podés solicitar su renovación.
  • Afiliación provisoria por ART (accidente de trabajo): Se otorgan a personas que tuvieron un accidente de trabajo y que el mismo haya ocurrido a partir del mes de Marzo de 2001.
  • Convenio italo-argentino (para italianos): Para aquellas personas que cobran jubilación o pensión italiana y se encuentran en el país. Puede ser transitoria o permanente.

3- Afiliación de personas a cargo del titular

Esa persona puede ser:

  • Cónyuge
  • Uniones convivenciales (concubina/o y/o unión civil)
  • Hija/o (de la persona titular o esposa/o) menor de 21 años
  • Hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o)
  • Hija/o estudiante hasta los 25 años
  • Nieta/o con discapacidad
  • Madre o padre del titular
  • Hijos de un menor a cargo del titular
  • Personas bajo guarda, tutela o curatela a cargo del titular
  • Abuela/o o familiares del titular

>> Leer más: Qué son los traslados programados de Pami y cómo solicitarlos

Cómo afiliarse a Pami

  1. Acceder al portal web oficial de Pami (pami.org.ar) y buscar en la sección de “servicios" la opción “Afíliate a PAMI”. También es posible ingresar directamente en www.pami.org.ar/afiliateapami.
  2. Ya en la sección de afiliación, Pami presenta algunas de las ventajas de la asociación y posibilita una opción en azul que dice “Quiero afiliarme”. Ingresar en ella.
  3. Para comenzar el trámite, es preciso seleccionar un tipo de afiliación. Las opciones son 3: “Afiliación titular definitiva”, “Otras afiliaciones titulares” o “Afiliación de personas a cargo del titular”. Elegir la que se desea y apretar el botón “Seleccionar”.
  4. Cada sección tiene sus requisitos y exige cierta documentación. Es importante leer con atención y conseguir todo lo solicitado. Toda la información queda aclarada en la misma página. Algunos trámites son 100% online y otros necesitan atención en agencia. Allí mismo, se presentan 4 opciones: Iniciar el trámite vía web, solicitar turno para atención en agencia, realizar reclamo y consultar el estado del trámite. Elegir el que corresponda según el caso.
  5. En caso de iniciar el trámite de forma online, es preciso rellenar sucesivamente la información que se pide y apretar en “Continuar” cada vez que quede completa la página. La misma web va llevando al usuario por el “paso a paso”.

En caso de sacar turno para la atención en agencia, es importante reunir la documentación necesaria para poder llevarla el día del encuentro y presentarla en las oficinas.

Si existe alguna duda o dificultad en el proceso de afiliación, es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.

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