Papelera de WhatsApp: cómo vaciarla y para qué sirve

Borrar los archivos innecesarios ayuda a recuperar espacio de almacenamiento en el teléfono y mejora sus funciones. Cómo vaciar la papelera

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas, al menos en Argentina. Por ser práctica, gratuita y permitir mensajes, llamadas y hasta videollamadas, es casi imposible que las personas no la tengan instaladas en sus teléfonos. Sin embargo, sus archivos pueden resultar un tanto pesados para el almacenamiento del dispositivo. Y a la hora de administrar el almacenamiento, lo cierto es que WhatsApp no tiene una papelera propia, por lo que la forma de liberar espacio es diferente con respecto a las demás aplicaciones.

En cuanto al almacenamiento, WhatsApp no cuenta con una papelera propia. Esto responde a que, en realidad, la aplicación no guarda en sus propios servidores el historial de chats, sino que lo hace a través de una copia de seguridad en el teléfono . En los dispositivos Android, esta copia se suele almacenar en Google Drive , mientras que en los teléfonos de Apple se almacena en ICloud .

Es por esto que, cuando se borran chats o archivos en WhatsApp no quedan eliminados inmediatamente. La eliminación solo queda registrada correctamente cuando se renueva la copia de seguridad del teléfono. Hasta ese entonces, cualquier archivo eliminado se puede recuperar.

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp

El espacio disponible en los celulares suele ser una situación que tarde o temprano se vuelve un problema. Por la cantidad de aplicaciones descargadas (junto a sus propios archivos), sumado a las fotos, videos y todo documento almacenado, el espacio termina resultando escaso. Y cuando aparece el amenazante cartel de aviso, es preciso tomar acción.

Como WhatsApp no tiene una papelera propia, la forma de liberar espacio es diferente con respecto a las demás aplicaciones. Sin embargo, existe un modo de vaciar los chats y borrar los archivos, para el cual es recomendable hacer una copia de seguridad previa.

A continuación, las distintas opciones para liberar espacio dependiendo de lo que se desee borrar:

Vaciar un chat individual o grupal

Si se guardan extensos y antiguos chats individuales o grupales cuyas conversaciones y archivos no son necesarios, este es uno de los mejores blancos a los cuales apuntar para liberar espacio.

En la pestaña “Chats”, se debe abrir el chat individual o grupal que se quiera vaciar.

Tocar en el ícono con tres puntos o en “Más” y seleccionar la opción “Vaciar chat”.

Marcar o desmarcar (dependiendo la intención) la casilla “Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en este chat”.

Hacer click en “Vaciar chat”.

>>Leer más: Cómo vincular la cuenta de WhatsApp con la de Gmail para mayor seguridad

Vaciar todos los chats de una vez

Si, en cambio, el usuario no necesita las conversaciones ni archivos de ninguno de los chats, la mejor forma de liberar espacio es eliminando a todos y cada uno en un mismo procedimiento.

En la sección de “Ajustes” se debe ingresar al apartado “Chats”

Dentro de esta, clickear la opción “Vaciar todos los chats”

Marcar o desmarcar la casilla “Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en los chats” y “Eliminar mensajes destacados” según se desee.

Tocar finalmente “Vaciar chats”

Cabe destacar que este trámite no eliminará a ningún usuario de ningún grupo al que pertenezca, solo vaciará los mensajes dentro del mismo, al cual los demás integrantes aún podrán acceder. A su vez, al usuario tampoco se le eliminarán las conversaciones que se encuentren abiertas en la pestaña “Chats”, solamente se eliminará el interior de ellas, es decir, los mensajes y archivos que esta contenga. Para eliminar una conversación de la sección principal, se debe clickear directamente sobre ella y clickear “Eliminar chat”.

Otro punto importante a tener en cuenta es que, si el usuario se arrepiente, podrá recuperar sus chats. Esto solo será posible a partir de la última copia de seguridad realizada, que se recomienda efectuar previo a las eliminaciones. Una vez que la copia de seguridad se actualiza, los historiales de chat se pierden definitivamente, por lo que se depende de la copia hecha previo al procedimiento.