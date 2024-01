“Además, el tal El Presto afirmó respecto de quien en vida fue la madre de mis hijos que es necesario reclamar la exhumación de su cuerpo porque no hubo autopsia y fue atendida en una clínica de la organización sindical del gremio camionero”, agregó.

El Presto sostuvo: “Pablo Moyano está amenazando que va a parar el país. Si Pablo Moyano amenaza la democracia, lo que hay que hacer es muy simple: pedir la exhumación del cuerpo de su mujer fallecida”.

“La mujer de Pablo Moyano falleció, no se le hizo autopsia, fue atendida en una clínica de Camioneros. Un día los Moyano amenazaron a Elisa Carrió y ella desde su banca del Congreso dijo: por qué no pedimos la exhumación del cadáver de la esposa de Pablo Moyano. No quedó ni un solo camionero amenazando a Carrió”, relató el youtuber.

Moyano adelantó que en su presentación penal exigirá que Prestofilippo sea “severamente condenado” a prisión a partir de “sus dichos calumniosos”, y también que “se ordene la inmediata baja, bloqueo y desindexación de las publicaciones agraviantes”.

"Es útil destacar que existe un antecedente que agravará la situación procesal del imputado, ya que registra condena de la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) por otros hechos”, concluyó el dirigente sindical.