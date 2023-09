Ovnis: los antecedentes de los supuestos cadáveres "no humanos" de México

En las últimas horas, en México, el periodista y ufólogo Jaime Maussan llevó a la cámara de Diputados dos cuerpos de “seres no humanos” momificados. "No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta", sostuvo. Estas declaraciones se dieron en el marco de la primera audiencia para avanzar en lo que sería una legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (ovnis).