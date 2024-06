Olimpiada Internacional de Matemática: tras una colecta solidaria pudieron comprar los pasajes

Seis estudiantes secundarios de la Argentina, entre ellos uno de Rosario , ya tienen el pasaje asegurado para participar de la 65° Olimpiada Internacional de Matemática (IMO, por sus siglas en inglés), que se realizará del 11 al 22 de julio en la ciudad británica de Bath. Desde hace 30 años los tickets de vuelo los cubre un fondo del Senado de la Nación, pero a poco de viajar desde la Cámara Alta presidida por Victoria Villaruel les comunicaron que "no hay plata" para esa actividad . Desde la Olimpíada Matemática Argentina (OMA) lanzaron una colecta online y en una semana lograron juntar el dinero para cubrir los pasajes para este certamen.

El certamen de Bath ya recibió en el pasado a estudiantes del Poli. En 2019, Julián Cabrera y Matías Raimundez integraron el equipo argentino y se trajeron a Rosario dos medallas de bronce.

"No hay plata"

Mediante las resoluciones DR-405 (de 1989) y DR-682 (de 1999), la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se comprometió a financiar ocho pasajes "para los que resultaren seleccionados para participar en las Olimpíada Internacional de Matemática", mediante el "Premio a las Ciencias Matemáticas".

Sin embargo, el viernes 14 de junio, a pocas semanas de viajar y con los seis alumnos secundarios en plena preparación, desde el Senado les comunicaron a los responsables de la fundación OMA que este año "no hay plata" para cubrir esos pasajes, que estimaron en unos 20 millones de pesos. “Los chicos van a ir. Ellos tienen que estar tranquilos y solo entrenar, nosotros nos vamos a ocupar de conseguir los fondos para los pasajes”, dijo a La Capital Marita Dalmasso, secretaria de la OMA, apenas se lanzó la colecta por redes sociales. En una semana lograron juntar el dinero para los 8 tickets aéreos.

Según trascendió, además del recorte presupuestario que afecta a toda la administración pública desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado aún no se haya conformado también pudo influir en el desfinanciamiento para este certamen.

La presidenta del Senado, Victoria Villaruel, mantuvo este lunes un fuerte cruce tuitero con el senador peronista Mariano Recalde quien presentó un proyecto para que el Congreso "garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho".

"Senador Recalde, el presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno", dijo la vicepresidenta.

Patricia Fauring, responsable del equipo argentino, confirmó a Infobae que le enviaron una carta a Villarruel pidiéndole una reunión para ponerla al tanto de la situación, pero que esa entrevista nunca se produjo. "Ella respondió por escrito, muy amable, que nos deseaba mucha suerte pero que había problemas financieros", contó Fauring.