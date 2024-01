Ola de calor: pronostican varias noches seguidas de más de 30 grados

“En general la ola de calor va a seguir dominando buena parte del territorio nacional. Otra vez vamos a tener temperaturas altas, como sucedió ayer en todo lo que es la franja oeste del país, desde el noroeste hacia Cuyo. De hecho, ayer la ciudad de Rivadavia, en Salta, registró una máxima de 44,5 grados, una de las marcas más altas en lo que va del verano”, dijo el meteorólogo porteño Christian Garavaglia.

La vocera del Servicio Meteorológico (SMN), Cindy Fernández, añadió: “Lo que hay que destacar es que la ciudad de San Martín, Mendoza, lleva una ola de calor de nueve días consecutivos. Esto rompe el récord de la ola de calor que se dio en Mendoza Capital, de ocho días seguidos, en el verano de 2022”.

65b96261a8f2a.01.2024 foto ruben paratore_1200.jpg

Los expertos sostienen que se trata de un período de ya varios días en el que la Argentina se encuentra en el punto más álgido de la ola de calor. “Esta ola, aunque promete ser intensa, se destaca más por su persistencia que por ser extrema”, señaló el meteorólogo Alpio Costa.

Las temperaturas mínimas, que a partir del viernes pasado oscilan los 26ºC, llaman también la atención de los especialistas. “Valores tan altos implican noches bien por encima de los 30º. Y no una noche, sino unas cuantas en forma consecutiva. En ese momento del día, el cuerpo no tiene respiro y no se recupera. La de mañana (por el jueves) será la peor, ya que vendríamos de una máxima de 39ºC en la tarde y una mínima de 29ºC en el arranque del viernes”, advirtió Costa.

Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

79854262 (1).jpg

Patagonia

En línea con las altas temperaturas en el Sur, Garavaglia precisó: “La semana pasada en el norte de la Patagonia sí se registraron temperaturas récord. Ahora ya es un calor intenso y que tiende a mantenerse”.

En efecto, el noroeste de la Patagonia, Cuyo y un sector del sur bonaerense se encuentran bajo alerta de nivel rojo por temperaturas altas extremas, ya que se esperan máximas de 40 grados, mientras que también rigen advertencias naranjas y amarillas por calor que abarcan en total a 19 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, informó el Servicio Meteorológico.

El alerta rojo, que implica la presencia de temperaturas “muy peligrosas” que “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables” alcanza al centro y sur de San Juan, toda la provincia de Mendoza, el centro-oeste de San Luis, noroeste de Río Negro, gran parte de Neuquén y localidades al sur de Buenos Aires como Bahía Blanca y Coronel Dorrego.

En la capital de San Juan se esperan 40 grados para esta jornada; mientras en Mendoza se prevé una máxima de 39; en San Luis, 37; en Neuquén y en General Roca (Río Negro), 36; y en Bahía Blanca, 41 grados.

65b956dd644df.01.2024 foto ramiro gomez_1200.jpg

Por otra parte, la advertencia de nivel naranja se extiende por el norte de Salta; la provincia de Catamarca; el sur de San Luis, Buenos Aires y Neuquén; y gran parte de La Pampa y Río Negro.

En Santa Rosa, la capital de La Pampa, y en San Fernando del Valle de Catamarca se prevén 39 grados.

Finalmente, las provincias de Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y La Rioja; gran parte de Salta, Misiones, Buenos Aires, San Luis y San Juan se encuentran bajo alertas de nivel amarillo por calor.

También se encuentra bajo esta advertencia la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 37.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) comenzó a transitar el período más caluroso de la semana desde ayer, con mínimas de 24 y 26ºC y máximas de entre 35 y 38ºC. “El pico de calor va a extenderse entre hoy y el sábado. Van a ser tres jornadas con máximas en el Amba de 36 a 39 grados”, detalló Garavaglia.

Sin embargo, los especialistas sostuvieron que el domingo el termómetro “podría descender” ya que el viento rotará hacia al sur, según la vocera del SMN.

Entre las recomendaciones, el Ministerio de Salud agrega además evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.