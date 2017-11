"Como militar me quedo con la parte positiva: estos 44 tipos estaban navegando, haciendo lo que eligieron hacer y prestando un servicio que el país necesita y su sacrificio fue póstumo y total", dijo Jorge, quien fue comandante del ARA San Juan y también de la Fragata Libertad.

El capitán de navío Jorge Bergallo, padre de Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante del ARA "San Juan" y capitán de corbeta, dijo que el "sacrificio" de los 44 submarinistas ha sido "póstumo y total" y se esperanzó en que sirva "para hacer un país, una Marina y una política mejores", según un audio distribuido hoy por voceros de la Armada."Como militar me quedo con la parte positiva: estos 44 tipos estaban navegando, haciendo lo que eligieron hacer y prestando un servicio que el país necesita y su sacrificio fue póstumo y total", dijo Jorge, quien fue comandante del ARA San Juan y también de la Fragata Libertad.Según Bergallo, los tripulantes "sabían eso, lo eligieron y lo asumieron y son un ejemplo para todos, para 44 millones de personas", y también -remarcó- para los "marinos y militares que muchas veces perdemos noción de por qué somos lo que somos y de los riesgos que eso implica".A su vez, destacó que "el martirio no se elige, es una gracia concedida, y ellos tienen la gracia de estar en donde eligieron estar, en el mar, en patrulla eterna, hundidos como hito, como mojón, como los 300 espartanos".Para el excomandante del San Juan, "tal vez esto sirva para que el país redescrubra lo que tiene en mucha gente olvidada, postergada y oculta".Bergallo señaló que "me quedo con el sacrificio de esos camaradas, algunos de ellos conocidos, hijos de amigos míos, exalumnos, y me quedo íntimamente con la alegría de que se les concedió la gracia del martirio que ellos eligieron y con lo positivo de que hay un montón de tipos, en este caso 44, que dan todo por el país".Sobre el cierre del audio, el marino hizo referencia a la batalla de Jutlandia, protagonizada por las armadas de Alemania y Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial y que fue el mayor combate naval de aquella contienda, y a las palabras que un almirante alemán dijo en homenaje a los caídos."Son palabras que siempre me gusta recordar. Dijo: 'No llevo flores a la tumba de un marino, llevo un trozo de sal que es fruto del mar y de su destino'". Yo llevo sal y brindo por los 44 que son un faro en el mar", cerró el capitán de navío.