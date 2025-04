Nuevas formas de infidelidad: qué es el "microcheating"

Estos comportamientos no son entendidos como una infidelidad absoluta pero envuelven pequeñas interacciones, normalmente secretas , que si se dan a conocer pueden no ser del agrado de la pareja. Justamente, el secretismo y el contacto emocional de estos movimientos, puede ser igual de perjudicial para la relación que una traición tradicional.

La zona gris ética

Durante mucho tiempo, el engaño estuvo relacionado con la piel. La persona traicionaba a su pareja en el momento en el que se vinculaba físicamente con alguien por fuera de la relación. No había demasiada discusión al respecto, quizás algunos comentarios o contactos podían generar celos e inseguridades pero no se los consideraba parte de un engaño hasta que la piel no quedaba involucrada.

Las nuevas plataformas han facilitado terrenos de vinculación innovadores, donde las personas pueden estar en contacto con alguien que ni siquiera ven, donde una reacción o movimiento puede ocultar profundas intenciones. Este es el medio perfecto para el juego, para rozar el límite entre estar y no estar, entre hacer y no hacer. Aunque el “microcheating” no se reduce a las plataformas digitales, este espacio se vuelve propicio para los secretos, en tanto la zona gris que habilita este juego sin contacto físico es ideal para coquetear con el límite de lo moral.

En tanto celulares o computadoras como mediadores no incorporan la piel, la sensación de engaño se reduce considerablemente. Hablar todos los días con una persona que no es necesariamente una amistad de pronto no parece tan terrible porque no hay un encuentro cara a cara, poner un “like” en las fotos de una persona con la que se tuvo alguna historia tampoco parece un guiño porque no hay un roce de piel.

Sin embargo, una infinidad de casos de separación responde a la erosión del vínculo por parte de este tipo de reacciones en línea. Aunque no pueden llamarse “engaño”, las personas lo sienten como una traición y amenaza la confianza de la pareja en tanto puede comprometer la seguridad emocional. Mientras que la piel es la expresión más carnal del deseo, la conversación y provocación en línea, son la revelación de una intención cuestionable.

Es que, justamente, una de las características centrales del microcheating es la intención detrás del comportamiento. Muchas veces, el “microcheating” implica acciones realizadas a las espaldas de la pareja, lo que da a entender que la persona sabe que se encuentra en una zona gris y aún con ese criterio continúa operando en ella. Es esa falta de transparencia la que deteriora la confianza de pareja, porque si bien algunas personas pueden entender estas acciones como inocentes, es su naturaleza secreta la que siembra las semillas de las dudas con respecto al compromiso en el vínculo.

Por qué es común el “microcheating”

Los motivos y la psicología detrás del “microcheating” pueden ser variados, sin embargo, muchas veces responden al deseo de recapturar la sensación inicial de una nueva relación. Lo nuevo, lo desconocido, lo flamante, siempre resulta más atractivo y tentador para las personas.

Asimismo, lo cierto es que los engaños conllevan agallas. Una vez tomada la decisión ya no hay vuelta atrás. Para muchas personas con este deseo, la responsabilidad con la pareja sigue teniendo cierto peso, por lo que no se animan a destruir el vínculo y buscan vías más moderadas para la expresión de sus intenciones.

Aquí surge esa zona gris, ese espacio que no se percibe demasiado traidor pero tampoco es completamente inocente. El “microcheating” le permite a la persona manifestar sus deseos de forma sutil y secreta, sin tener que amenazar tan exorbitantemente el vínculo de pareja.

Qué se puede hacer cuando surge el “microcheating” en la pareja

El “microcheating” es una de las situaciones más difíciles de trabajar al interior de la pareja. Esto se debe a que muchas veces no existe una falta grave a la cual apuntar, sin embargo los sentimientos de traición se sienten reales.

Asimismo, las "pequeñas infidelidades" pueden ser el primer paso hacia infidelidades más grandes. Por lo que siempre es conveniente hablar con la pareja si salen a la luz o si existe desconfianza alrededor de ciertos comportamientos.

Lo ideal sería generar una conversación en la que, pasado un tiempo del momento inicial de sobresalto, se pueda reflexionar e intercambiar para entender la raíz del problema. En esa instancia pueden ser útiles preguntas alrededor del por qué de las actitudes, o con respecto a los sentimientos para con el vínculo principal.

La meditación alrededor de esta práctica puede determinar si la pareja ya estaba desgastada al momento de estos comportamientos o si aún existe el deseo de ambas partes de mantener un vínculo. Dependiendo de eso, la pareja podrá emprender un camino de perdón y sanación, o bien, decidir terminar con la relación.