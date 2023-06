"No salgan con argentinos", la advertencia viral de una joven estadounidense en TikTok

La advertencia de una joven estadounidense casada con un argentino se viralizó en las redes sociales. Y no es para menos, Sophia lanzó el alerta en TikTok y, aunque sus críticas fueron fuetes, recibió una catarata de comentarios que no solo la secundaron sino que aplaudieron que haya lanzado tan solidario consejo.

“Te van a dejar en cualquier momento para ir a jugar al futbol” , aseguró con gesto de preocupación, y añadió: “Te pondrán su bandera en la cara y te van a decir que su país es el mejor del mundo”. Y eso no fue todo, cargó también contra una costumbre bien argentina: “No importa el horario, siempre toman mate”, se quejó.

Lo cierto es que la descripción que Sophia hizo de los argentinos los pinta de cuerpo entero, sobre todo en su pasión por la redonda. "No hay horario para el futbol”, aseguró la joven sin ocultar su sorpresa, y añadió: “Pueden estar en una cita, en el super o mirando un partido en su celular que van a estar organizando un partido para jugar”.

En los comentarios, los hombres salieron en defensa del género y de la argentinidad. Así fue como se pudo leer: “Orgulloso de mi país, viva la Argentina”, “Tu novio me representa, aguante el fulbo”, “Ponés un argentino en tu vida y tenés calidad asegurada en todo”. Si bien hubo críticas, las mujeres también bancaron a los argentinos.

Entre las chicas hubo quien no dudo en decir que los argentinos “tienen un no sé qué que los hace más atractivos”. Y no fue la única. “Soy española y lo mejor que hice en mi vida fue salir con uno de ellos”, confesó abiertamente otra joven.

Sophia no se quedó atrás. Más allá de sus quejas, destacó: “Después de todo, saben como amarte con tanta pasión”.