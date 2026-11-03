Rosario fue sede de debates sobre cambio climático y transición energética

Durante 3 días hubo mesas, paneles y disertaciones sobre distintas problemáticas relacionadas con la acción climática, que contaron con la participación de 150 disertantes y más de 2.000 asistentes.

Con una exitosa convocatoria de disertantes y público, se llevó adelante en Rosario la segunda «Semana del Clima». El encuentro tuvo como ejes temáticos: Adaptación al cambio climático; Innovación productiva y transición justa; y Del acuerdo global a la acción local y se realizó entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre en el Centro de Convenciones La Fluvial (avenida Los Inmigrantes 410, Parque a la Bandera).

Organizada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, y la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), junto a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Segunda Semana del Clima contó con la participación de más de 150 disertantes; más de 2.000 asistentes y un centenar de instituciones involucradas de los sectores público, académico, privado, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.

Durante 3 días se llevaron a cabo más 45 charlas, paneles y mesas de debate y/o exposición; y se abordaron 16 áreas temáticas: adaptación y mitigación del cambio climático, biodiversidad, conservación y restauración de ecosistemas, producción sostenible de alimentos, transición energética, economía circular, movilidad sostenible, innovación y financiamiento climático, justicia ambiental, salud, gobernanza climática, cooperación internacional y educación ambiental.

El intendente Pablo Javkin, que participó de la apertura de la segunda jornada de la Semana del Clima Rosario, dijo que se debe sostener una agenda climática urbana, revisar periódicamente los avances y convertir una mirada global de las crisis en acciones locales concretas. “El cambio climático y las transformaciones energéticas exigen repensar nuestras ciudades y actuar ahora”, destacó.

“Lo primero que quiero decir es: tenemos muy claro que las ciudades tenemos una agenda muy vinculada al cambio climático, que gran parte de la responsabilidad sobre cambio climático está en las ciudades, porque es el período de urbanización más importante de la historia de la humanidad. La gente elige vivir en ciudades por muchos motivos. La tendencia a eso va a ser cada vez mayor: cada vez más vamos a vivir en núcleos urbanos”, opinó.

“Esos núcleos urbanos tienen desafíos propios, para lo cual hay que tener planes de acción climática. Rosario tiene su propio plan de acción climática; estamos cerca del 78% de cumplimiento de las metas, eso indica que ya podemos ir mirando para hacer una nueva etapa del plan”, agregó.

Javkin destacó también que no podemos hacernos los distraídos, que se están viviendo crisis ambientales y que todos somos responsables. “Todas las teorías negacionistas pueden funcionar en redes sociales, pero miren el río, miren el clima, el Niño existe, las situaciones de alteración, el calentamiento global existe, la altura de los mares cambia”, mencionó.

“Todas las generaciones que vienen van a ser las generaciones que convivan con lo que hicimos con el clima en los últimos 200 y pico de años. Entonces, en esta Semana del Clima hay que intentar abarcar todo, en la reflexión, pero hay que puntualizar en la acción. Una cosa es tratar de mirar todos los temas y aprender de todos los temas, otra cosa es, bueno, pero ¿qué hacemos acá ahora, mañana?”, continuó diciendo.

“Tenemos una tarea muy concreta, se lo digo a todos, pero especialmente a los más jóvenes: Hay mucho por discutir, hay mucho por concientizar y hay mucho por organizarse para hacer, apuntó. “Hay mucho por hacer”, repitió.

El jefe de Gabinete del municipio rosarino, Rogelio Biazzi, destacó que “Rosario viene haciendo desde hace años un trabajo robusto en temas de acción climática, hasta llegar a un plan local de acción climática, que tiene metas que estamos cumpliendo”.

“Hacer esta semana del clima es muy importante, hemos logrado reunir a un montón de gente plural, de distintos palos, con distintas miradas, con distintos conocimientos, con distintas cosas para decir y debatir”, agregó.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, indicó que “las ciudades emitimos el setenta por ciento de los gases de efecto invernadero; somos actores clave para afrontar el cambio climático, y somos clave para adaptarnos, nadie lo va a hacer por nosotros”.

“Por eso es fundamental tener planes locales de acción climática, monitoreo, un consejo asesor, que en nuestro caso nos ayuda a monitorear el plan de acción climática. Tener estos espacios de articulación nos lleva a generar compromisos y generar consensos para poder beneficiarnos todos de nuestras actividades conjuntas, y que el planeta sea vivible”, mencionó.

Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina, remarcó que se está transitando un fenómeno climático que muchos mencionan como súper niño, y eso se debe a que “el mundo se está calentando porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer”.

Además, remarcó que hay muchos intereses en juego al hablar de cambio climático. “Hay mucha plata; hay inteligencia, hay lobbies; estamos en 2 guerras enormes, una del petróleo y otra del gas, una en Irán, otra en Ucrania. Y vamos a ser sinceros, en Latinoamérica, lo que pasó en Venezuela, que parecía ser por la democracia, era por el petróleo”, consideró.

“Eso se lucha día a día, y hoy acá ustedes, con esta intendencia, con el trabajo que vienen haciendo y al que me sumo, le estamos poniendo el cuerpo. Rosario otra vez se pone de pie, otra vez somos ejemplo para muchos, y eso es gracias a esta administración. No solamente de un partido, están todos los partidos”, terminó diciendo.

La Segunda Semana del Clima incluyó también una cumbre de jóvenes, que contó con la presencia de más de 200 personas de 19 instituciones sociales y educativas de la ciudad; escuelas que están participando del Programa “Un Árbol por Graduado” y otras instituciones que participan del Fondo de Jóvenes en Acción Climática.

Y cuatro visitas técnicas: Bosque de los Constituyentes; Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos; Parque Solar en San Lorenzo y espacios productivos ubicados en la periferia de Rosario, vinculados al proyecto Cinturón Verde.

Además, la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (RAMCC) organizó el encuentro ‘IV Misión de Vinculación Estratégica Público-Privada Nacional e Internacional de la RAMCC’, en la que participaron intendentes y representantes de más de 20 municipios de diferentes lugares del país.

La Segunda Semana del Clima finalizó con un festival ambiental, denominado ‘Ambientazo’, que estuvo a cargo de Jóvenes por el Clima, que incluyó un recital, feria de emprendedores y un espacio informativo sobre la crisis climática, en el sector de Costa Nueva, a orillas del río Paraná.