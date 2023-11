Un museo británico se referirá al emperador romano Heliogábalo con el pronombre femenino de ella , luego de concluir que se trataba de una persona tran s que quería ser llamada como "dama" y no como "señor" , de acuerdo a la lectura de textos clásicos del siglo III.

No sólo el presente se lee con perspectiva de género, también el pasado propone revisiones en clave de género y de diversidades para repensar cómo se ha contado la Historia. Eso es lo que hizo el Museo de North Hertfordshire de Reino Unido, que a partir de ahora mencionará al emperador de origen sirio Heliogábalo como "ella", en un acto de reparación de su identidad de género, ya que textos del siglo III sugerían que solicitó ser llamada como una mujer. "No me llames Señor, porque soy una Dama", dicen que dijo.