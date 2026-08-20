Central tiene equipo confirmado: quiénes son los once que irán por la clasificación ante Corinthians

Jorge Almirón realizará dos variantes en relación a los que jugaron en la ida. El Canalla va por el pase a octavos de final de la Copa Libertadores

Jorge Alirón guardó a todos los titulares en el partido ante Barracas Central, por el torneo Clausura.

Se terminó el misterio de cara a uno de los partidos más trascendentes de Central en lo que va del año. El Canalla tiene equipo confirmado luego de que el técnico Jorge Almirón diera a conocer los once que irán por el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores , frente a Corinthians.

Como se preveía, la base del equipo es la misma que la que jugó el encuentro de ida, en el Gigante de Arroyito . Es que después de eso, el entrenador fue a cancha de Barracas Central con un equipo alternativo.

Por eso, el once que enfrentará al Timao en San Pablo tendrá dos modificaciones en relación al equipo que jugó hace una semana en Arroyito.

Una de las variantes tiene que ver con el ingreso de Federico Navarro por Vicente Pizarro. Es una muestra clara de que Almirón entiende que el partido exigirá mucha lucha en la mitad de la cancha, para impedir que Corinthians pueda generar juego al facilidad.

Federico Navarro se mete en el equipo para reforzar la marca en el anillo central. Almirón espera un encuentro con mucha lucha.

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Además, Pizarro viene de ser titular en la victoria contra Barracas Central, mientras que Navarro no sumó minutos. Apareció en la planilla, pero después dijeron que hubo un error y por reglamento se tuvo que quedar afuera del banco.

Pero no será el único cambio. Es que el otro que se mete es nada menos que Alan Rodríguez, el autor del gol en el triunfo contra Barracas Central.

Alan Rodríguez hizo un gran partido ante Barracas Central y por eso Almirón lo manda a la cancha desde el arranque. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El volante ofensivo que llegó como refuerzo tuvo un gran rendimiento en el último encuentro y eso motivó que Almirón lo incluyera desde el arranque, en lugar de Giovanni Cantizano.

Los once del Canalla

De esta forma, el Canalla saldrá a jugar ante Corinthians con: Jeremías Ledesma; Emanunel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Federico Navarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.