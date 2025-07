Mercado Libre, otro round: el gobierno de Santa Fe escala la tensión y juega una carta fuerte

Tuvo unas segunda parte más fuerte, pero primero es conveniente recoger lo que dijo el gobernador este miércoles, luego de la presentación del programa Exporta Simple. “Estamos molestos con Mercado Libre, y entendemos que tiene que ver con una mirada de la empresa a Santa Fe. No es que le cobramos más a esta empresa en particular, tenemos una línea de trabajo y es fortalecer el sistema productivo no al financiero”.

Pullaro expresó que a los bancos le cobran más porque quiere que la plata la pongan para producir. “Si las fintech y billeteras virtuales prestan plata como los bancos es lógico y obvio que vamos a asimilarla a la actividad de los bancos. Le guste a Marcos Galperín o no, a Mercado Libre o no”.

“¿De dónde se creen que sale el financiamiento de tasa o las medidas para el sector productivo? Somos una provincia que apuesta al capital financiero o especulación. Eso no tiene lugar. Todo el desarrollo productivo sí, podría dar diez medidas que hacemos sacándole plata a los que hacen plata, es nuestro ADN”, finalizó el gobernador en una ronda de prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/polivares3/status/1940216060256342180?s=08&partner=&hide_thread=false Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line.



Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios.



Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio… https://t.co/ZaAJV3mSfR — Pablo Olivares (@polivares3) July 2, 2025

El recorte narco

El ministro Olivares es uno de los que desde el comienzo se pone al frente de la disputa con la firma de Galperín. Además de desacreditar la versión de Mercado Libre, fue más allá y sostuvo que indirectamente los dispositivos de cobro electrónico de Mercado Pago facilitan la actividad narco.

“Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de MercadoPago”.

Luego agregó: “Las fotos de los allanamientos en la Provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”.

“Resulta paradójica esta situación, porque mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas”.

La disputa tocó un terreno delicado y expone un drama que aún se encuentra en la ciudad por una suba de un gravamen que la firma no quiere pagar.

El comunicado

Mercado Libre anunció mediante un comunicado que desde la semana que viene diferenciarán sus cargos según los impuestos locales de cada provincia. Según apuntó la empresa de comercio electrónico, Santa Fe se encuentra entre las provincias donde aumentarán los costos.

"Para transparentar el impacto de los impuestos de cada provincia, se aplicarán cargos diferenciados que hasta hoy eran iguales en todo el país", señalaron desde la empresa fundada por Galperín.

galperin-milei-.png El presidente Javier Milei y Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre

A su vez afirmaron que el impuesto a los ingresos brutos "sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales" y que eso "afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas".

"Hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de ingresos brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva", anunciaron desde la plataforma.

En línea con la política oficial del gobierno de Javier Milei, sostuvo: "Ingresos brutos es un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos".

Cruces entre Mercado Libre y Santa Fe

Como se dijo, no es la primera vez que se produce un cruce entre esta empresa de comercio electrónico y la provincia de Santa Fe. En enero pasado, la empresa dueña de Mercado Pago cuestionó el régimen tributario santafesino. "Basta de Ingresos Brutos", señalaba el comunicado de la empresa, donde advertía que la alícuota "golpea los bolsillos de las familias y pone en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía local".

El gobernados salió al cruce y dijo que "no tolera aprietes". "Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera". Y agregó: "En la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento".