Mario Teruel deja los escenarios por la denuncia contra su hijo

El integrante del grupo folclórico Los Nocheros, Mario Teruel, anunció que se alejará un tiempo de los escenarios "para acompañar" a su hijo Lautaro, quien se encuentra detenido acusado de abuso sexual de una niña en reiteradas ocasiones.

"Ante los hechos que son de público conocimiento, he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa”, señaló Teruel en su cuenta de Facebook poco tiempo después de que trascendiera una grabación que realizó la víctima donde el joven reconoce el hecho.

El cantante aseguró que la situación le genera “una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme por un tiempo de los escenarios, para atravesar la situación con total privacidad”.

"A nivel humano, no puedo dejar de solidarizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso", aseguró y agregó que "como padre, quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar al morbo ajeno a partir de esta terrible situación".

En el audio que se viralizó en las redes y se difundió en varios portales de noticias, el joven dialoga con su víctima y señala: "No sé boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Sí sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta, y nada, y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace diez años”.

La joven le responde que por entonces tenía siete o seis años, aunque en la denuncia consta que ocurrió cuando tenía 10 años. “Me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, soy mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón“, aseguró el hijo del cantante.

La investigación del caso la lleva el Juzgado de Garantías de 7ª Nominación a cargo de Sergio Federico Obeid, quien ya ordenó el cumplimiento de diversas medidas probatorias e imputó a Marcos Teruel por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real.