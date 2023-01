Lucio Dupuy: los abuelos criticaron con dureza a la jueza de Menores

Gómez dijo a una radio que “a Lucio no lo mataron hace un año, a Lucio lo mataron ayer, porque es el mismo sufrimiento y dolor, y más en los últimos días” en los que se recrearon en los medios las declaraciones que hicieron en el juicio “estas asesinas como queriéndose salvar con mentiras”.

La tenencia

Gómez criticó a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la Familia y del Menor número 1 de General Pico, por ser quien “le firma la sentencia de muerte” a su nieto al devolver la tenencia a su madre. “Era una situación difícil porque ella (Espósito) hacía denuncias falsas hasta que la jueza revoca la tenencia. Esta jueza firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso”, indicó Gómez.

La mujer contó que está trabajando “en que salga la ‘ley Lucio’ para tratar de contener a esas familias con un asesoramiento”, en referencia a los casos similares, con niños víctimas de maltrato infantil.

“Fue una cadena de culpables que llevaron a que mi nieto esté donde está. Le prometimos a mi nieto que no iba a haber otro Lucio y a partir de eso decidimos transformar nuestro dolor en lucha”, concluyó Gómez.

Por su parte, Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio y esposo de Gómez, dijo que si bien él ya no espera justicia, sabe que la sociedad aguarda que ambas mujeres reciban la pena de prisión perpetua. “No espero nada porque estas asesinas a Lucio no me lo devuelven. Den lo que les den, no me lo devuelven a Lucito, pero lo que sí sé es que la sociedad espera lo que se merecen, la prisión perpetua”, expresó.

Dupuy habló de la existencia de más responsables en lo sucedido con su nieto, al aseverar que las áreas de “salud, educación, la policía y los vecinos hicieron la vista al costado con lo que le tocó vivir a Lucio”.

También tuvo un párrafo dedicado la jueza de menores: “La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas. Si hubiera hecho su trabajo se habría dado cuenta que lo pidieron para cobrar los beneficios sociales que había en la pandemia y que nunca les había interesado mi nieto”. Ramón contó que por “recomendación del abogado” no asistieron a todas las audiencias del juicio que se llevó a cabo en Santa Rosa y que concluirá con el veredicto y sentencia la semana próxima, ya que les iba a “hacer mal”.

El 22 de diciembre último, la fiscalía pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del “homicidio calificado y abuso sexual”, delitos que prevén la prisión perpetua. La autopsia probó ambos delitos.

Por su parte, la querella introdujo en su acusación el agravante de “odio de género”; y reclamó las mismas condenas, mientras que las defensas, en cambio, plantearon la hipótesis de un hecho “preterintencional”, es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño pero no la muerte.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se hizo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa y contó con la presencia de las dos acusadas que llegaron al debate en calidad de detenidas.

El debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía, cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no y, dependiendo de esto, luego se realizará una segunda audiencia para dar a conocer el monto de las penas. No debe descartarse que se las halle responsables de un delito que no prevea la prisión perpetua.

De acuerdo a la acusación, ambas imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones; esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Según la autopsia, el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y el deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

La autopsia detectó mordidas, golpes, quemaduras de cigarrillos. Se las acusa no solo de matarlo luego de un largo tormento, sino también de abusar sexualmente del chico, con lesiones encontradas en la autopsia tanto históricas como recientes, La imputación señala “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización, con acceso carnal vía anal con un objeto”.