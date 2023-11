Los ríos se secan en Córdoba: declaran la alerta hídrica en Villa Carlos Paz

La sequía complicó el caudal del río San Antonio que no alcanza para abastecer la planta de Cuesta Blanca que es la que sirve a la zona de Punilla; por eso la Municipalidad de Villa Carlos Paz autorizó a captar agua desde Los Chorrillos y, aunque es “filtrada y clorada adecuadamente” las características no son las habituales. Por eso la Cooperativa San Roque, encargada del servicio, advirtió que es “agua corriente no apta para consumo humano”.