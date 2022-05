LiberenACoco, la campaña viral para salvar a un perro

Coco llegó de Hungría con su familia argentina, con una de sus vacunas vencidas. El Senasa no lo deja ingresar al país y podría deportarlo o sacrificarlo

Camila, dueña de Coco, explicó que el perro "tiene un apto médico del lugar de origen (Polonia), pasaporte y dos dosis de la vacuna antirrábica, la tercera se venció hace ocho días".

Una de las opciones es que el animalito vuelva a Colombia, lugar de escala por donde pasó junto a la joven. Sin embargo, "si lo mandan allá no va haber nadie que lo pueda recibir. En estos casos me explicaron que a las mascotas se las suele matar cuando nadie responde por ellas", contó angustiada Camila.

"Nosotros propusimos que haga su cuarentena correspondiente acá o que lo vacunen con la antirrábica en caso de que lo deporten, así estoy al tanto de que no lo va a dejar morir por no tenerla y no nos dejaron", agregó la joven.

Desde el Senasa se informó que el perro llegó al país "sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica correspondiente".

La mascota está en custodia dentro del aeropuerto hasta que se resuelva el conflicto. "No quiero que el perro pase ilegalmente, sino una alternativa. Que la deportación no signifique la muerte del perro", agregó Camila, quien se encuentra trabajando a contrarreloj contra organizaciones proteccionistas para solucionar el problema.

En las redes sociales, en tanto, se activó una campaña con el hashtag #LiberenACoco, donde los usuarios mostraron su indignación ante la posibilidad de la muerte del perro.