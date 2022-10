Las mujeres son las que más solicitan la ayuda frente a casos de drogadicción

Torres aclaró que el Estado “enmarca la problemática del consumo en un problema de personas, no de sustancias, es decir, es un problema de derechos humanos, que tiene que ver con el mal vivir, la trayectoria de vida, la posibilidad de haber accedido a cuidados”.

A su vez, señaló que si bien en general el consumo de drogas en mujeres está invisibilizado y paradójicamente “hipervisibilizado”, cuando “sale una mujer que dice ’Yo consumo’, la sociedad te castiga mucho más”.

Con respecto a la reducción de riesgos y daños en la Argentina la titular de la Sedronar explicó que “no es una política sino una estrategia entre otras intervenciones”, que tiene que ver con aceptar a las personas “como vienen” para atenderlas, y si es necesario “ofrecer una ducha, comida, venir unos días antes de que puedas hablar con alguien, para bajar esa compulsión”.

En ese sentido, apuntó que “hay que usar estrategias para que esa persona empiece a confiar en alguien y que empiece a ser parte de un proceso de acompañamiento, no se trata solamente de darte información sobre las sustancias que consumís, sino que es considerar que el otro no es culpable de lo que pasa porque no es un problema de voluntad individual”.

La Sedronar tiene una red de atención de 800 espacios de atención con diferentes modalidades en todo el país. También trabaja en conjunto con provincias, municipios, organizaciones sociales y eclesiales, sindicatos, universidades, con espacios de primera escucha, casas comunitarias, lugares armados donde Sedronar financia profesionales y mantiene convenios con instituciones privadas

Adolescentes

Los “problemas personales” son uno de los principales motivos de consumo de sustancias psicoactivas para la población adolescente y, un 80%, se siente “poco o nada” escuchada por los adultos, advirtió Torres.

“¿Por qué los jóvenes consumen?”, interpeló y respondió: “Son hijos de una sociedad acostumbrada a consumir un montón”.

En todas las provincias lo que más se consumen son las drogas legales. En primer lugar, bebidas basadas en alcohol, después medicamentos sin receta y tabaco, puntualizó. Y, entre las ilegales más consumidas están la marihuana, cocaína y pastillas. “Hay una sociedad que acostumbra a consumir para tapar lo que le pasa”.

“Este es un problema que atraviesa a todas los sectores sociales y a todas las edades porque pareciera siempre que es un tema de jóvenes de sectores populares y ahí hay un estigma enorme”, advirtió la funcionaria nacional.