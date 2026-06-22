Argentina metió el triunfo que fue a buscar y lo hizo con un doblete de Leo Messi

Al equipo de Lionel Scaloni no le sobró demasiado, pero lo ganó con claridad frente a Austria. Fue 2 a 0 y clasificación

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Lautaro Martínez es enganchado por dos jugadores de Austria. Fue el penal para Argentina que marró Messi.

Lionel Messi erró el penal y evidencia toda su bronca. Pudo ser un golpe de efecto rápido, pero Leo falló.

Lionel Messi metió un zurdazo tremendo contra el palo derecho con el que Argentina se puso arriba de Austria.

La pelota está adentro. Es el gol de Messi, para el 1 a 0 de Argentina sobre Austria.

Argentina se salió con las suyas. En el segundo partido del Grupo J logró el triunfo que salió a buscar desde el primer minuto y con esos tres puntos se metió en los 16avos de final del Mundial 2026 . Otra soberbia actuación de Lionel Messi , autor de los dos goles del equipo albiceleste.

Argentina sabía que una victoria lo depositaría en las instancias finales del torneo y de allí el convencimiento para ir siempre en busca del resultado. Si Jordania no gana en su partido ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni clasificará en primer lugar.

Leo Messi erró un penal a los 8' del primer tiempo, pero a los 38' de ese mismo período marcó el primer con un tremendo zurdazo contra el palo derecho. Y en el final, cuando el partido se moría y después de una mala definición de Julián Álvarez , La Pulga volvió a definir de zurda para sellar el 2 a 0 que llegó con clasificación incluida.

Lo que pasa en Dallas

Final del partido: Gran triunfo de Argentina sobre Austria. Fue 2-0 con un doblete de Messi.

94': GOOOOOL de Argentina. Otra vez Leo Messi.

¡JAJAJAJA, ESTÁS LOCO!



Messi convirtió su doblete y puso el 2-0 de Argentina ante Austria. pic.twitter.com/U5rzd5MxRE — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

85': Gran pase de Lisandro Martínez para Nico González, quien se demoró en la definición y lo taparon.

72': Nico González lo tuvo de cabeza tras un córner de Messi, pero la pelota se fue apenas ancha.

64': Messi probó desde afuera, pero el arquero alcanzó a tocarla con la punta de los dedos. El árbitro no cobró córner.

57': Cuti Romero, con una molestia en la rodilla, es reemplazado por Nicolás Otamendi.

54': lo tuvo Austria de tiro libre, pero la respuesta de Dibu Martínez fue espectacular.

Comenzó el segundo tiempo

Entretiempo: Argentina se fue al descanso por 1 a 0 sobre Austria

38' ¡GOOOOOL de Argentina! Apareció Leo Messi y con un zurdazo potente contra el palo derecho, tras un centro de Medina, rompió el cero ante Austria.

¡SIEMPRE VOS CAPITÁN!



A los 38' y tras una gran jugada, Messi puso el 1-0 ante Austria. pic.twitter.com/0IJbI2cBNv — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

¡LO TUVO ARGENTINA!



Messi quedó de frente a Schlager, pero el arquero austríaco le ganó el duelo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QyaNOTqwF3 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

18' Buena recuperación en el medio gracias a la presión de Almada, combinación con el 10 y mejor pase de Lautaro a Messi para la revancha. En el último dominio por lo cerraba Laimer, se la birló justo Alaba.

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS



La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

8' Messi erró un penal. Cobrado por el VAR a Lautaro Martínez.

3' Gran jugada de Molina por derecha, combinación con De Paul, Enzo y Messi, pase a Almada y gran habilitación con pase filtrado a Lautaro Martínez. Entre Posch y Schlagerlo bajaron, pero el juez hizo seguir. Después de tres minutos vio el VAR y cobró el penal.

¡QUÉ SEA OTRO GRAN DÍA, LEO!



Messi y compañía, PREPARADOS para un nuevo partido de la Selección Argentina en el #MundialEnDSPORTS. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5nFqdu6lrw — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026