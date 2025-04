La salud de Francisco: el Papa que vivía "con un pulmón menos"

En su libro “Soñemos juntos”, Bergoglio escribió: "Me enfermé con algo grave, tuve mi primera experiencia con el límite, con el dolor y la soledad. Me cambiaron las pautas. Durante meses, no sabía quién era y si me moría o no. Ni los médicos sabían si iba a sobrevivir. Me acuerdo que un día le pregunté a mi madre, abrazándola, si me iba a morir”.