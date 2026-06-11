La impactante inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia

El papa León XIV ha puesto fin a la quinta jornada de su viaje en España , tras visitar Madrid, inaugurando y bendiciendo la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, en Barcelona.

Este acto ha comenzado con el papa colocándose en la fachada del templo y ha bendecido dicha torre con un discurso en catalán y castellano, tras lo que el público ha gritado "¡Viva el papa!".

Posteriormente, ha salido de la basílica un coro integrado por niños que cantaban mientras portaban lámparas iguales que las que han sido entregadas previamente a los espectadores del acto –tanto en el interior como en el exterior del templo–, las cuales se han iluminado intermitentemente, dando lugar a un espectáculo de luces y música.

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También se ha estrenado una iluminación de parte del templo, intentando realizar lo que Antonio Gaudí quería llevar a cabo en ella y, para poner fin al acto, numerosos drones se han colocado en el cielo creando la imagen de Gaudí junto con una frase célebre del arquitecto: "Primero el amor, después la técnica".

A la misa solemne han acudido miembros del Gobierno y los reyes

Previamente, el pontífice ha celebrado una misa en el interior de la basílica diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí y que comenzó a construirse en el años 1882. Al acto, además de religiosos, han acudido ministros del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez y los reyes Felipe VI y Letizia.

Por otro lado, a lo largo del día, León XIV ha completado su agenda, comenzando con la visita al centro penitenciario de Brians 1, donde se ha reunido con 80 internos.

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Después, ha acudido a la Abadía de Monserrat para asistir a la oración del Santo Rosario y, posteriormente, se ha reunido con personas en situación de vulnerabilidad en la Iglesia de San Agustín, situada en el barrio del Raval.

Tras ello, ha recorrido las calles de Barcelona en el papamóvil ante miles de ciudadanos mientras se dirigía a la Sagrada Familia. (FUENTE: Cadena SER)

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