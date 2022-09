La cámara funeraria de Tutankamón podría contener la tumba de Nefertiti

Lo aseguró un egiptólogo que admitió que la teoría aún no puede probarse pero que tiene numerosas evidencias.

El ex curador del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico, Nicholas Reeves, advirtió que si bien la teoría no puede probarse —a causa de exploraciones de radar que no resultaron concluyentes— cobra fuerza a la luz de una nueva pista.