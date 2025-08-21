Rumores de romance entre Fito Páez y Julia Mengolini: ¿qué dijeron los protagonistas?

Tras la reciente separación entre Fito Paez y Eugenia Kolodziej, vincularon al artista con una de sus antiguas parejas. La periodista habló del tema

A poco más de una semana de la separación entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej los fans ya quieren cantar “El amor después del amor”. Según anunciaron en televisión y replicaron en redes, el artista habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini , con quien ya tiene historia. La periodista, por su parte, salió a aclarar la situación ante la catarata de rumores.

La información llegó de la mano de “Pepe” Ochoa quien en el programa LAM (América), dio detalles del supuesto nuevo vínculo como si fuera un hecho confirmado. Los argumentos eran que Fito había participado del programa de radio de Mengolini y podía existir una intención detrás. “‘¿Por qué va? ¿Por qué fue? Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella” , se preguntó Ochoa.

En los debates entre panelistas del programa, Ochoa sostuvo que “Él terminó un vínculo, que terminó bien, a raíz del tiempo, del desgaste y la distancia, y esto empezó luego. La relación de Fito (con Kolodziej) terminó el año pasado. Ella (Mengolini) se separó hace tiempo”. Pero esta no sería la primera vez que ambos famosos se relacionan, ya que según recordó el periodista, Páez y Mengolini habían tenido un affaire en épocas anteriores.

Aquel vínculo que habían tenido Fito y Julia no había prosperado en el tiempo por lo que ambos habían tomado rumbos separados aunque en buenos términos. Más tarde Fito inició una relación con Eugenia Kolodziej que duró más de 10 años y Mengolini, por su parte, formó pareja con Federico Vázquez.

Pero lo cierto es que no existe ningún dato certero que confirme el vínculo entre Fito Páez y Julia Mengolini. Los rumores nacieron por especulaciones del programa de chimentos, que no mostraron ningún argumento sostenible. Asimismo, en ningún momento se conoció algún distanciamiento o ruptura entre Mengolini y Vázquez. Para aclarar el panorama, la conductora utilizó su programa de radio.

Qué dijo Julia Mengolini sobre los rumores de relación con Fito Páez

Aunque no existía ninguna prueba de amor ni ningún encuentro registrado entre Fito y Mengolini, las redes y los medios dieron por sentado que en definitiva había nacido una nueva relación entre ellos. Es por esto que la conductora aprovechó su programa “Segurola y Habana” en Futurock para responder a los rumores.

“No estoy saliendo con Fito Paéz. Para nada. No me separé de Fede. Punto”, aclaró Mengolini de manera contundente. Mientras chequeaba los portales que habían compartido esa información, la periodista no podía creer en cuántos lugares circulaba la falsa noticia. “Me enoja mucho que ni una sola persona haya sido capaz de mandarme un mensajito de texto preguntándome”, manifestó.

"No me separé de Fede, no estoy siquiera ni en la más mínima crisis. Estoy en un momento de la pareja bárbaro", aseguró. Y agregó: "No hay ningún acercamiento con Fito. La última vez que lo vi fue la vez que vino acá a hacer la nota".

En el programa, contó que hasta sus propios amigos y colegas le habían escrito preguntando por la situación con Fito, porque los había sorprendido la seguridad con la que las noticias confirmaban el hecho. En Twitter, Malena Pichot, con quien guarda una estrecha relación de amistad, dedicó un tweet a la situación. En este, contó que la sorprendieron las publicaciones de los medios y desmintió totalmente el rumor, apuntando contra la necesidad de inventar y de seguir armando operaciones alrededor de Mengolini por parte de los medios.