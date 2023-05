Kun Agüero fue sancionado por Twitch y no podrá transmitir por tiempo indefinido

Embed

¿Qué pasó? Infringió los derechos de transmisión del partido, algo que para un profesional como el Kun es algo insólito. Pero lo hizo. El Kun tiene un acuerdo con Disney para transmitir los partidos en vivo, pero no para dejarlos disponibles en su cuenta y eso fue lo que hizo, aparentemente por error.

Su distracción le costará cara, ya que su cuenta. Slakum 10, fue desactivada por Twitch y sus millones de seguidores se quedaron sin poder disfrutar de las ocurrencias del ex delantero del City y de la selección argentina. Pese a la decepción que causó la medida, confían que pronto le vuelvan a dar de alta a la cuenta.

El Kun Agüero quiere dejar Twitch

“Voy a empezar a dejar de hacer Twitch, la verdad es que me llegaron otras cosas para hacer. No es nada de otra plataforma, es algo de una marca muy importante que quiere que haga algunos contenidos. Creo que me sirve un poquito más no estar tanto en Twitch. Voy a empezar a hacer otras cosas”, confesó el Kun días atrás.

Entre los motivos que lo llevaron a evaluar esta decisión se cuenta que la plataforma de streaming restringe mucho sus posibilidades creativas: “Por ejemplo, si yo quiero mostrarles a un futbolista haciendo jueguito, por Twitch no puedo”.

Pero no se cortó solo, le pidió a sus seguidores que le aconsejaran qué camino tomar. “¿Qué les coparía que haga? ¿Retos? ¿Cena? ¿Asado? ¿Jugar al golf? ¿Tirarme a la pileta? ¿Viajar? Contarles que hago... yo creo que sería divertido. Por ejemplo, ahora tengo el mundial de Póker y me voy a Las Vegas, estaría bueno mostrar lo que haga ahí”.