La Capital | Información General | Pami

Jubilados: cómo buscar las farmacias que trabajan con Pami

Con una herramienta práctica y fácil, los afiliados pueden conocer la totalidad de farmacias habilitadas por Pami en cualquier punto del país

31 de octubre 2025 · 08:26hs
Son cinco simples pasos para encontrar tu farmacia más cercana

Son cinco simples pasos para encontrar tu farmacia más cercana

Las farmacias son esenciales en el vínculo entre el Programa de Atención Médica Integral (Pami) y sus afiliados. En esos espacios, los jubilados acceden a productos y servicios básicos, por lo que en definitiva es importante conocer cuáles son las farmacias que trabajan con la obra social y encontrar la más cómoda para los trámites cotidianos.

Cuando están habilitadas por Pami, en las farmacias se llevan a cabo gestiones importantes para los jubilados. Algunos de los servicios que se desarrollan son la vacunación antigripal y la dispensa de pañales y medicamentos.

Es por esto que el programa de atención ofrece una herramienta que permite al afiliado buscar, a partir de su ubicación, la farmacia más cercana habilitada por la obra social. De esta manera, a partir de una simple gestión desde el sitio web oficial, los jubilados pueden conocer el listado oficial de farmacias y sus direcciones.

>>Leer más: Pami: quiénes pueden cobrar el bono de $45 mil en noviembre

Cómo conocer las farmacias que atienden por Pami

Desde su sitio web oficial, Pami brinda una herramienta clave para encontrar farmacias. La gestión se lleva a cabo a partir de un buscador en el que el afiliado debe colocar algunos datos precisos acerca de su ubicación para ordenar los resultados que arrojará la página.

La búsqueda se realiza a partir de estos simples pasos:

  1. Ingresar en la página web oficial de Pami
  2. Una vez dentro del sitio web, posar el cursor sobre la opción “Servicios” que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
  3. Desde “Servicios” se desplegará una lista de opciones. Entre estas, posar el cursor sobre aquella que expresa “Consultas y servicios web”.
  4. A partir de esta selección se mostrarán nuevas opciones. Se debe hacer click sobre la sección “Buscador de farmacias”. (Estos últimos pasos se pueden saltar si se ingresa directamente en la página “www.pami.org.ar/farmacias”, a la cual se dirigirá al usuario si escribe dicha dirección en su buscador de confianza).
  5. Una vez en el buscador de Pami, será preciso rellenar ciertos campos con información acerca de la ubicación alrededor de la cual se quiere consultar por las farmacias habilitadas. Así, se deberá completar la provincia en la cual se desea buscar, el motivo por el cual se necesita una farmacia (es decir, si el servicio que se busca corresponde a la entrega de medicamentos, entrega de pañales o vacunación antigripal) y, para facilitar la búsqueda, se puede proporcionar también una localidad y código postal. Una vez completados los datos, hacer click sobre la opción “Buscar”.

Así, se desplegará una lista de todas las farmacias habilitadas por Pami que trabajen en la provincia y código postal seleccionado. En este listado, se podrán conocer los nombres y direcciones de las farmacias.

Noticias relacionadas
Pami advirtió que no se comunica con sus afiliados por fuera de los canales oficiales

Atención, jubilados: se hacen pasar por empleados de Pami para estafar a afiliados

Pami ayuda económicamente a quienes deben pagar cuidados domiciliarios

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Anses ofrece una retribución económica a quienes contraen matrimonio

Anses: el beneficio económico que pocos conocen y se puede cobrar en noviembre

por sus vinculos con el agresor sexual epstein, andres ya no sera principe

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en MasterChef Celebrity

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Desde el sindicalismo y el derecho laboral sostienen que los cambios que buscan implementar no generarán más empleo. Además, creen que no se toma con seriedad

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Ovación
Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Policiales
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

La Ciudad
¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe
La Ciudad

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste