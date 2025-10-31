Jubilados: cómo buscar las farmacias que trabajan con Pami

Con una herramienta práctica y fácil, los afiliados pueden conocer la totalidad de farmacias habilitadas por Pami en cualquier punto del país

Las farmacias son esenciales en el vínculo entre el Programa de Atención Médica Integral (Pami) y sus afiliados. En esos espacios, los jubilados acceden a productos y servicios básicos, por lo que en definitiva es importante conocer cuáles son las farmacias que trabajan con la obra social y encontrar la más cómoda para los trámites cotidianos.

Cuando están habilitadas por Pami, en las farmacias se llevan a cabo gestiones importantes para los jubilados . Algunos de los servicios que se desarrollan son la vacunación antigripal y la dispensa de pañales y medicamentos.

Es por esto que el programa de atención ofrece una herramienta que permite al afiliado buscar, a partir de su ubicación, la farmacia más cercana habilitada por la obra social . De esta manera, a partir de una simple gestión desde el sitio web oficial, los jubilados pueden conocer el listado oficial de farmacias y sus direcciones.

Cómo conocer las farmacias que atienden por Pami

Desde su sitio web oficial, Pami brinda una herramienta clave para encontrar farmacias. La gestión se lleva a cabo a partir de un buscador en el que el afiliado debe colocar algunos datos precisos acerca de su ubicación para ordenar los resultados que arrojará la página.

La búsqueda se realiza a partir de estos simples pasos:

Ingresar en la página web oficial de Pami Una vez dentro del sitio web, posar el cursor sobre la opción “Servicios” que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Desde “Servicios” se desplegará una lista de opciones. Entre estas, posar el cursor sobre aquella que expresa “Consultas y servicios web”. A partir de esta selección se mostrarán nuevas opciones. Se debe hacer click sobre la sección “Buscador de farmacias”. (Estos últimos pasos se pueden saltar si se ingresa directamente en la página “www.pami.org.ar/farmacias”, a la cual se dirigirá al usuario si escribe dicha dirección en su buscador de confianza). Una vez en el buscador de Pami, será preciso rellenar ciertos campos con información acerca de la ubicación alrededor de la cual se quiere consultar por las farmacias habilitadas. Así, se deberá completar la provincia en la cual se desea buscar, el motivo por el cual se necesita una farmacia (es decir, si el servicio que se busca corresponde a la entrega de medicamentos, entrega de pañales o vacunación antigripal) y, para facilitar la búsqueda, se puede proporcionar también una localidad y código postal. Una vez completados los datos, hacer click sobre la opción “Buscar”.

Así, se desplegará una lista de todas las farmacias habilitadas por Pami que trabajen en la provincia y código postal seleccionado. En este listado, se podrán conocer los nombres y direcciones de las farmacias.