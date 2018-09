Ismael Nafría, en la cuarta edición del congreso Mediapolis en Santa Fe

El simposio, destinado a periodistas, creativos, productores, comunicadores y estudiantes, se realizará en el centro de convenciones UNL-ATE, de la capital provincial.

Los disertantes serán la periodista digital y especialista en tecnología Irina Sternik, el periodista especializado en difusión tecnológica Eduardo Aguirre, el periodista, consultor, conferenciante y profesor en medios digitales Ismael Nafría, el periodista especializado en tecnología Guillermo Tomoyose, el periodista y editor jefe de las secciones Sociedad y Buenos Aires del diario La Nación Nicolás Cassese y el comunicador responsable en medios digitales del grupo El Litoral y asesor en marketing digital en Consultora Arcadia Federico Cioni.

También estarán Mario Altamirano, asesor y consultor en estrategias para mejorar la comunicación en plataformas digitales; Juan Manuel Lucero, coordinador del Google News Lab para Argentina, y Chani Guyot, periodista, editor y diseñador, creador de RED/ACCIÓN, un nuevo medio basado en periodismo con propósito e impacto.

A continuación el programa del simposio:

Martes 25/9

> 8.00: Acreditaciones

> 8.45: Apertura de bienvenida a cargo de Juan Manuel Cozzi, rector del Instituto IES Santa Fe y Director del Centro Regional Santa fe de la Universidad de Concepción del Uruguay.

> 9:00 Irina Sternik: "Periodismo digital, la revolución móvil de las noticias" / Periodismo digital, la revolución móvil de las noticias Cómo cambió el concepto de periodismo con la digitalización de los medios. - Nuevos formatos para las noticias - Ejemplos creativos de Mojo (Periodista móvil) - Nuevo consumo de medios en Internet desde el celular - ¿Qué publicar? - Ejemplos Instagram e Instagram Stories de medios - Ejemplos Telegram - Ejemplos Newsletters - Ejemplos nuevos medios: periodismo inmersivo, documentales interactivos.

> 10:00 Eduardo Aguirre: "Redacciones Móviles, el valor de la tecnología en periodismo" / "Redacciones Móviles, el valor de la tecnología en periodismo". -Cobertura & Casos de éxito en medios de comunicación a través de redacciones móviles. -Conectividad . Generación de contenidos en movilidad. -Tecnología y oportunidades de los nuevos espacios de gestión. -Aplicaciones para la producción de textos, edición de imágenes, audio y video, streaming, organización y encriptación. -Accesorios y experiencias en medios en formato móvil.

> 11.15: Coffee break

> 11.45: Federico Cioni + Mario Altamirano: Nuevos paradigmas en la redacción y generación de contenidos para redes sociales. / Temas: - ¿Qué buscan los reclutadores?: Habilidades necesarias del comunicador en la actualidad. - El escenario digital en Santa Fe: estadísticas de los contenidos más vistos. - Noticias antes que recurso: qué, cómo y dónde contamos lo que queremos contar. - Desafíos de los medios del interior del país en el año electoral que se avecina.

> 13:00 Almuerzo

> 14:00 Guillermo Tomoyose + Nicolás Cassese: Adiós a la PC: editá y producí contenidos con tu celular. 8 horas y mucho trabajo en Malvinas". Los desafíos de una cobertura para web, papel y tele con poco tiempo y un solo enviado especial".

> 16:00 Coffea break

> 16.30: Carlos Chani Guyot: Periodismo humano. Un nuevo paradigma para el desarrollo de un periodismo con propósito e impacto. El caso RED/ACCIÓN y la búsqueda de una nueva conexión entre medios y audiencias.

> 18:00 Ismael Nafria: "Las diez claves de la transformación digital de The New York Times". Durante las dos últimas décadas, el diario The New York Times se ha reinventado para adaptarse a la nueva era digital y móvil. Este caso de éxito ofrece numerosas lecciones prácticas que pueden ser aplicadas por cualquier medio.

> 19.30: Cierre y entrega de certificados





Miércoles 26/9

> 9 a 15: Workshop de Ismael Nafría: "Newsletters: la renovada arma secreta de los medios digitales". En este taller práctico descubriremos cuáles son las claves de éxito de algunas de las mejores newsletters ofrecidas por medios digitales. Los reinventados boletines digitales se han convertido estos últimos años, para sorpresa de muchos, en una poderosa arma para fidelizar a los usuarios. Durante la sesión los asistentes deberán idear y definir una newsletter informativa a partir de las ideas trabajadas durante el taller

> 16 a 18: Juan Manuel Lucero: "Taller de verificación de información". (Gratuito) Es necesario traer PC.