Incendio en Chubut: descartan que lo haya provocado un grupo mapuche

Un incendio afecta desde el domingo a la localidad chubutense de El Hoyo. Es combatido por 105 brigadistas y cinco aeronaves hidrantes y las llamas obligaron a evacuar a 58 vecinos. El siniestro está destruyendo bosques autóctonos y plantaciones de fruta fina y viñedos. Se culpó al grupo mapuche RAM, dado que la noche del domingo un panfleto de esta formación circuló por las redes sociales. Pero la policía chubutense descartó todo vínculo con el incendio: el panfleto es viejo y alguien lo subió a las redes la noche del domingo. "No se halló en el lugar como se dijo", subrayó un jefe policial, desmintiendo así a medios nacionales. Las autoridades aun no han informado acerca de las hectáreas comprometidas, pero algunos vecinos estiman que son “miles”.

Máximo Thomsen: "Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien"

Unos 105 brigadistas combaten el siniestro. El operativo se completa con tres aviones hidrantes, un helicóptero y 10 camiones. Este lunes llegará un helicóptero pesado Chinnok, capaz de transportar 10 mil litros de agua.

Según medios nacionales "en las cercanías se encontraron panfletos de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)" donde reclaman como propio el territorio de la Patagonia. “Liberación y reconstrucción nacional mapuche. Este es un aviso a la población de toda la Comarca Andina: no pararemos hasta que la Patagonia arda y recuperemos nuestro territorio. Esto es tierra sagrada del RAM. Invasores no tienen permitido habitar en tierras ancestrales”, indica el texto. El papel es de color blanco con una inscripción impresa en tipografía de computadora y con escrituras encima a mano alzada.

Pero la policía chubutense descartó de plano esta hipótesis. El diario Río Negro informa que la Brigada de Investigaciones de la Policía inició una investigación de oficio para determinar las causas del origen del fuego y descartó la veracidad del panfleto de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El diario Río Negro consultó al subcomisario Emanuel Morales, jefe de la sede regional de la Brigada de Investigaciones, que abarca la Comarca Andina chubutense, quien descartó el panfleto, difundido por las redes sociales y medios de prensa. "El panfleto es viejo, no fue hallado en el lugar del foco de incendio y no es de ahora. Alguien lo subió a las redes y esto creció", dijo Morales.

El fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, indicó que la órbita judicial provincial no está investigando y en caso de ser veraz el panfleto debería intervenir la Justicia Federal de Esquel.

El comisario Morales indicó además que hasta el mediodía no se había recibido ninguna denuncia de ningún vecino que haya observado la intencionalidad del inicio del fuego. "No obstante por la magnitud, se inició una investigación de oficio con el relevamiento de la zona en busca de eventuales testigos o personas que hayan visto algo", explicó el jefe de la Brigada de Investigaciones de Chubut.

Una de las versiones que circula en los pueblos de la Comarca Andina es que el fuego se habría iniciado en la zona de los viñedos, cerca del Laberinto, de manera intencional.

Por la magnitud del incendio, la municipalidad de El Hoyo declaró la "emergencia ígnea" a través de una, que solicita a la población no circular “si no es necesario”, no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que se encuentran operando dos aviones hidrantes, un anfibio y un helicóptero con helibalde, al que debía sumarse un helicóptero pesado Chinook, con capacidad para 10 mil litros de agua, el que fue trasladado a la base de Esquel.

Durante la jornada de ayer, los recursos estuvieron abocados a controlar los frentes en la zona de El Sauzal “para que el fuego no llegue a las viviendas” y, hasta el momento, “no se han registrado pérdidas de hogares”, indicó el Comité de Emergencia de El Hoyo. “Estamos cuidando y defendiendo las zonas pobladas. Hasta hoy a la madrugada estuvimos recorriendo la zona de los viñedos, la zona de El Sauzal y todo lo que puede llegar a ser una amenaza al casco urbano”, aseguró el intendente de El Hoyo, Pol Huisman.

“Hay muchísimas dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando toda la tarde y protegiendo cada una de las viviendas. Hasta ahora no se incendió ninguna justamente por este trabajo”, agregó Huisman en declaraciones a la prensa tras la reunión del Comité de Emergencia.

Respecto a cómo continuará el operativo, el intendente precisó que durante el encuentro se planificaron los trabajos de la jornada y remarcó que “hoy lo que tiene de bueno, desde el punto de vista meteorológico, es que no hay previsión de viento. Lo que es más problemático es que la temperatura sigue subiendo, pero al no haber viento para la operación es mucho más ventajoso”.

Por su parte, la jefa de Defensa Civil de El Hoyo, Luciana Cárdenas, dijo que “las acciones para hoy son seguir abocados en la parte que tenemos mayor riesgo y tenemos una alerta naranja en el sector de El Sauzal, que es un barrio próximo al incendio”.

En tanto, permanecen evacuadas 58 personas en la Escuela 223, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que se declarara la alerta naranja que implica preparación para evacuación y evacuación preventiva para la zona de El Sauzal, mientras que Valle del Pirque continúa bajo alerta amarilla.

“Ayer se recomendaba al barrio El Sauzal que evacúen a los niños y adultos mayores porque había mucho humo en ese sector. Para hoy se sigue recomendando lo mismo porque hay mucho humo todavía en el lugar, entonces está a disposición la Escuela 223”, precisó Cárdenas.