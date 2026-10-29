Quini 6: un apostador de Bosques, provincia de Buenos Aires, se llevó más de $1.080 millones en la Revancha

El jugador acertó los seis números y se quedó con el pozo completo . El Siempre Sale, además, dejó dos ganadores: uno en Santa Fe y otro en Córdoba

En el sorteo N° 3.421 del Quini 6 , realizado este miércoles 28 de octubre en la sala de Lotería de Santa Fe , la Revancha tuvo un único ganador con los seis aciertos (22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45). La apuesta fue registrada en una agencia de Bosques, partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y se llevó la totalidad del pozo: $1.080.516.153.

El Siempre Sale (20 – 22 – 26 – 35 – 36 – 37) repartió $368.765.460 entre dos apuestas que acertaron cinco números, una de la provincia de Santa Fe y otra de Córdoba. Cada una cobró $184.382.730.

El Tradicional Primer Sorteo (06 – 25 – 34 – 36 – 38 – 45) y La Segunda del Quini (09 – 19 – 26 – 29 – 33 – 44) quedaron vacantes en primera categoría , por lo que sus pozos —$1.100 millones y más de $1.504 millones, respectivamente— se acumulan para el próximo concurso.

Hubo, de todos modos, premios en las categorías menores : en el Tradicional, 4 apuestas con cinco aciertos ganaron $10.273.986 cada una y otras 474 con cuatro aciertos recibieron $26.010,09. En La Segunda, 13 apuestas con cinco aciertos cobraron $3.161.226,46 y 1.247 con cuatro aciertos se llevaron $9.886,75 cada una.

El Premio Extra, por su parte, repartió $200.000.000 entre 369 ganadores, que recibieron $542.005,42 cada uno.

>>Leer más: Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Único ganador

Más de mil ochenta millones de pesos en una sola apuesta. Esa es la cifra que desde este miércoles le cambió la vida a un vecino de Bosques, en el sur del conurbano bonaerense. Un único ganador: la Revancha entregó su premio completo a una sola boleta, jugada como cualquier otra en una agencia como tantas.

La noche tuvo, además, un reparto federal. Mientras en Buenos Aires se celebraba el premio mayor de la Revancha, en Santa Fe y en Córdoba dos apostadores confirmaban que el Siempre Sale también entrega. Y con el Tradicional y La Segunda vacantes, la expectativa se traslada al próximo sorteo, con un pozo estimado de $4.750 millones.

Los números de la suerte del sorteo N° 3421:

Tradicional Primer Sorteo: 06 – 25 – 34 – 36 – 38 – 45

La Segunda: 09 – 19 – 26 – 29 – 33 – 44

Revancha: 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45

Siempre Sale: 20 – 22 – 26 – 35 – 36 – 37

El próximo sorteo se realizará el domingo 1° de noviembre a las 21.15 en la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de $4.750 millones. Ya podes acercarte a tu agencia de confianza, elegir tus números y jugarle a la suerte.