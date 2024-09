La madre de Fabiola Yañez declara hoy en la causa contra Alberto Fernández

Está citada para las las 10 en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa por violencia de género contra el ex presidente hacia su ex esposa.

La madre de Fabiola Yañez , Miriam Verdugo, declarará este jueves en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama. Verdugo fue citada a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la fiscalía que lleva el caso, a pedido de la querella de su hija.

El ex presidente está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la ex primera dama y su defensa aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario. Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.