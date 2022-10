Escándalo: se viralizó un video en el que Gerard Piqué golpea a Shakira

Ruggeri: "La Batakis me puteó porque me fui a Inglaterra y ella fue a Nueva York de compras"

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido un disparador de todo tipo de teorías y especulaciones. Mientras el futbolista se muestra con Clara Chía Martí y la cantante reconoce que está en la etapa más difícil de su vida, el periodista español Jordi Martin publicó un escandaloso video de la época en la que convivían.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, que fueron grabadas por el deportista, se ve cómo le pega un pelotazo a la artista colombiana: "A ver si le puedo dar directamente en el pecho", se lo escucha decir y cuando la madre de sus hijos Milan y Sasha se acerca, se escucha un grito y el impacto de la pelota.

Luego de meses de rumores, la expareja confirmó su ruptura en junio pasado. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", comunicaron y aunque parecía que la ruptura se iba a dar de manera pacífica, el paso del tiempo demostró que van por el camino opuesto.

En estos pocos meses no solo han salido a la luz las infidelidades del deportista español, que rápidamente oficializó su nuevo noviazgo, sino que se trenzaron en una tensa disputa judicial por la tenencia de sus hijos, ya que Shakira quería que se mudaran a Miami, para estar cerca de su familia, pero Gerard no accedió.

https://twitter.com/jmpaparazzo/status/1576973094874648577 Pique y Shakira cuando convivían juntos.. pic.twitter.com/G3icSxGG8Q — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 3, 2022

"Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?", señaló la colombiana en una entrevista sobre las dificultades que ha enfrentado en el último tiempo.