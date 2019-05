Se conoció el audio completo en el que Lautaro Teruel, el hijo de Mario Teruel, fundador de Los Nocheros, conversa con la adolescente que lo denunció ante la Justicia. En la charla él reconoce que abusó de ella cuando era niña. Ahora está detenido e imputado por violación.

Una parte de dicha conversación se había dado a conocer hace unos días. Y ahora Canal Siete de Salta publicó un nuevo fragmento del diálogo en el que, entre otras cosas, Lautaro cuenta que su padre sabía lo que había pasado una década atrás: "Ahora veo nenitas y no me pasa nada, (pero) si tengo dudas, le digo a mi viejo 'ayudame'".

"¿Tus viejos saben?", indaga en el audio la joven que fue víctima de sus abusos. "Sí -responde el acusado-, porque tu abuela me dijo: 'Tenés que hablar con tu papá'. Y tiene razón, fue como dos días después de nuestra charla".

Embed

En la conversación grabada, que fue aportada a la Justicia, Lautaro precisa el momento en el cual sus padres se enteraron de que había abusado de una nena que, por entonces, iba a quinto grado de la escuela primaria. "Saludo a mi vieja y me saluda raro. La Pato (una familiar suya) ya le había contado. Me sacó un re peso (de encima), olvídate. Ese día tuvieron cero onda. Al otro día me agarró mi viejo, hablamos bien, me bardeó un toque. Y después le dije que necesitaba hablar con vos. Era algo con lo que venía luchando hace mucho tiempo, y hoy siento que no lucho".

"Ahora veo las nenitas y no me pasa nada, si tuviese dudas cuando veo una pendeja, le digo a mi viejo 'ayudame', porque voy a un loquero o voy en cana'", dice el sobrino de Kike y hermano de Álvaro Teruel, otros dos integrantes de Los Nocheros. Y agrega: "Es algo con lo que he luchado después de lo tuyo, fueron años de que veía una pendeja y me quería alzar. Pasó el tiempo y me di cuenta que no, cualquiera. Tengo cien minas para garchar si quiero, y una nena no tiene nada que ver, una nena que no tiene noción de nada, que no tiene por qué enterarse de esas cosas. Los primeros años me costó pero hoy no, tengo mi casa repleta de niñas y niños y la mejor; las trato como hermanitas".

En la charla con la joven, a quien conoce desde que nació porque las familias son amigas, Teruel insiste con que en el presente ya no pelea con "eso". "No me pasa. Sigo teniendo malestar por lo que hice antes, necesitaba pedir perdón. Me dijo (su padre) que confiaba en mí y que iba a costar volver a confiar de todo. Era una incoherencia lo que hice".

En otro pasaje de la charla menciona, sin dar nombres, a otro familiar: "Tengo un primo que es el que me enseñó todas estas pelotudeces. Él siempre me decía: 'Si ves durmiendo a tu prima…'. Hoy en día lo veo y sigue siendo igual. Lo hablé de mil maneras con él, pero el loco tiene ese chip, y si él no decide cambiarlo le va a pasar algo parecido a lo mío. O va a venir una mina y va a decir 'este es un culiado'. Él sabrá lo que hace, o no lo sabe, o lo sabe pero no lo mide".

"Después de esto un amigo me dijo: 'Tenés que estar tranquilo', y fue revelador porque uno no se pone a pensar… La moral es el juez más picante que uno tiene, si la moral no te dice nada, va a venir alguien a decirte que estás meando fuera del tarro. Yo consideraba que mi moral me estaba liquidando".

Lautaro dijo que no se consideraba "un mal tipo" y explicó: "Si supiera que soy malvado, no tengo necesidad de venir a hablar con vos, con tu vieja, me hago el pelotudo con mi viejo, pero consideré que era más liviano tener una charla con la gente que quiero antes de que me tenga que exiliar por lo que piensan que soy".