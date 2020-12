En EEUU ya murió uno de cada mil habitantes por el Covid

En las últimas semanas, Estados Unidos se convirtió en el escenario de un pico de decesos, con varios días en los que el número total rondó las 3.000 víctimas, dato comparable a las víctimas mortales del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Ahora esa cifra bajó a aldedor de 1.500, pero el invierno y el efecto retardado de las fiestas de Navidad y las inminentes de Año Nuevo se teme que causarán un repunte.

Además, a nivel nacional, en las últimas 24 horas se contabilizaron al menos 225.818 nuevos contagios y 1.645 decesos, pero las cifras en estos días festivos y tras el "Boxing Day" (una suerte de extensión de la Navidad) podrían subestimarse debido a un menor flujo de datos de los distintos estados. Nueva York tiene listo el Plan B preestablecido para el peor escenario, con decenas de camiones refrigerados alineados en la terminal marítima de South Brooklyn y listos para albergar cadáveres. Actualmente, 529 cuerpos se encuentran en esa zona.

Estados Unidos reportó la primera muerte oficial por coronavirus el 29 de febrero pasado en la localidad de Kirkland, en el estado de Washington, donde estalló el primer brote. No obstante, es posible que haya habido dos víctimas a principios de febrero en California, de acuerdo a la información de las autopsias. La Costa Oeste fue la primera en verse gravemente afectada por el virus, debido a las conexiones aéreas directas y diarias con China.

Fauci: lo pero está por venir

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, este domingo de un “repunte” de los contagios de coronavirus tras las fiestas de Navidad y pese al inicio de la campaña de vacunación, hasta el punto de que considera que lo peor de la pandemia podría estar aún por llegar. Fauci fue hostigado por el presidente Donald Trump y su entorno por hacer declaraciones "pesimistas" desde el inicio de la pandemia, que sin embargo, se cumplieron en su totalidad. Por ejemplo, al inicio del brote pronosticó entre 100 mil y 200 mil fallecimientos, algo que ya se ha superado sobradamente, pero que en aquel momento le valió críticas desde la Casa Blanca.

Fauci habló ahora durante una entrevista en la CNN, en la que se le preguntó si creía que “lo peor está aún por llegar”. “Lo creo”, respondió el veterano epidemiólogo. “Es muy probable que haya un repunte después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, agregó. “Estamos en un momento crítico. Podría haber más presión sobre el sistema con un repunte postvacacional. Los viajes, las reuniones y estar juntos en las fiestas... Es muy duro para la gente, pero no debe hacerlo”, recalcó.

El propio Fauci fue vacunado el pasado 22 de diciembre con la vacuna de Pfizer, y asegura que se encuentra bien. “Lo único que me pasó fue seis o diez horas siguientes a la vacunación, cuando empecé a sentir un poco de dolor en el brazo. Duró unas 24 horas, quizá algo más. Después desapareció por completo. No he sufrido ningún otro tipo de efecto nocivo”, afirmó. Días después cumplió 80 años, trabajando todo el día en su despacho.

En cuanto a la nueva cepa británica del coronavirus, Fauci dijo que “no parece” que la gente enferme más gravemente y subrayó que “los virus mutan mucho. Evidentemente, es algo que nos tomamos muy en serio y siempre es preocupante que haya una mutación, pero creo que la población debe recordar y asumir que son virus del tipo ARN y que mutan continuamente. La mayoría de estas mutaciones no tienen ninguna importancia funcional”, explicó. El Sars-Cov-2 es uno de los virus de ARN más grandes en su tipo, así como en la longitud de su genoma.

Está estudiándose también la eficacia de las vacunas contra esta nueva cepa. “¿Escapa a la protección inducida por las vacunas que estamos utilizando? No parece que sea el caso”, comentó.

En otro orden, Fauci opinó que el presidente Donald Trump “debería vacunarse”. Trump tuvo coronavirus y debió ser internado brevemente. Se recuperó por completo. “La decisión de si se vacuna depende de él y del médico de la Casa Blanca. Mi recomendación, ya lo he dicho en otras ocasiones, es que yo sí lo vacunaría. Sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Una persona de importancia crítica”, recordó.

El administrador general de la Salud Pública estadounidense, el cirujano general Jerome Adams, también se refirió a un posible repunte de los contagios tras las fiestas y reconoció que hay “preocupación”. “Siempre hay un ligero incremento tras las vacaciones y a veces hay un gran incremento”, dijo al canal ABC. Adams recordó que las autoridades recomiendan hacerse un test entre tres y cinco días después de cualquier viaje o después de haber estado con personas sin mascarilla.