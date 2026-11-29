España celebra este domingo sus elecciones generales en una jornada decisiva para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , logra retener el poder o si se concreta un giro hacia la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo

España celebra este domingo sus elecciones generales en una jornada decisiva para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , logra retener el poder o si se concreta un giro hacia la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales, en unos comicios que cuentan con un despliegue de seguridad de más de 100.000 efectivos .

Sánchez emitió su voto temprano en Madrid y llamó a los españoles a “ movilizarse, participar y votar por el futuro de su país ”.

“Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto. Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas de los años de democracia”, afirmó el mandatario ante la prensa.

Minutos después, alrededor de las 10:30 hora local, su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, sufragó en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.

El candidato del Partido Popular llega a los comicios con ventaja en los sondeos previos, aunque el sistema parlamentario español, sin segunda vuelta, obliga a alcanzar mayorías de investidura en el Congreso.

En la compulsa también juegan un rol determinante Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, cuya cosecha de bancas será clave para destrabar los pactos de gobernabilidad.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20:00 de España, 16:00 de la Argentina, momento en que comenzará el escrutinio oficial.