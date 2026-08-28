El último eclipse del año en imágenes

Una pareja se abraza mientras la luna llena se eleva horas antes de un eclipse lunar en el mirador de Santa Luzia en Lisboa, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Armando Franca)
Una persona observa cómo la luna llena se eleva sobre el río Tajo horas antes de un eclipse lunar en Lisboa, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Armando Franca)
La luna se pone detrás del Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
La luna se pone detrás del Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
La luna se pone detrás del Coliseo durante un eclipse lunar parcial en Roma, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
Se observa la luna llena elevándose sobre las gradas durante un partido de fútbol americano de preparatoria en el estadio Richard R. Flores el jueves 27 de agosto de 2026 en Edinburg, Texas. (Delcia Lopez/The Monitor vía AP)
La luna es vista poco antes del eclipse total cerca del monumento al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)
La luna sale detrás de un cocotero durante un eclipse lunar parcial en Salvador, estado de Bahía, Brasil, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)
La luna se eleva durante un eclipse lunar parcial en Salvador, estado de Bahía, Brasil, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)
Un niño observa la luna a través de un telescopio durante un eclipse lunar en Caracas, Venezuela, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Se observa la luna llena sobre las luces del estadio durante un partido de pretemporada de la NFL entre los Cleveland Browns y los New England Patriots, el jueves 27 de agosto de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Carolyn Kaster)
Un avión se interpone en el momento en que la superficie lunar quedó cubierta por la umbra terrestre vista desde Israel. Foto: AFP
La luna llena, también conocida como la «Luna del Esturión», se oculta tras los rascacielos de Varsovia durante un eclipse lunar parcial.