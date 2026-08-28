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Aumentan el monto de las Becas Manuel Belgrano: cuánto cobrarán los estudiantes

La Secretaría de Educación modificó el esquema de la convocatoria y elevó la asistencia para quienes cursan carreras consideradas estratégicas

28 de agosto 2026 · 08:52hs
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El programa brinda una ayuda económica a jóvenes de bajos ingresos

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El gobierno actualizó el monto de las Becas Manuel Belgrano a través de la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La medida estableció una nueva cuota mensual de $187.495, que corresponde aplicar desde junio de 2026.

La resolución se publicó el 26 de agosto en el Boletín Oficial y modificó el importe previsto para la Convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Las autoridades fundamentaron la decisión en una ampliación del crédito presupuestario destinado al programa. Según explicaron, la actualización busca adecuar la asistencia económica que reciben los estudiantes que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y social del país.

Hasta esta actualización, la cuota mensual de las Becas Manuel Belgrano estaba fijada en $122.527. El nuevo valor de $187.495 representa un incremento de $64.968 mensuales, equivalente a una suba de alrededor del 53%.

La normativa modificó el monto que había establecido inicialmente la Resolución 159/2026 y que luego había actualizado la Resolución 431/2026.

Desde la Secretaría de Educación señalaron que la decisión apunta a fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes en el nivel superior. También busca adecuar los recursos destinados al programa a las necesidades actuales del sistema educativo nacional.

>> Leer más: Becas Progresar: todo lo que hay que saber de cara a la segunda convocatoria

El artículo 2° de la resolución determinó que el gasto necesario para implementar el nuevo importe quedará a cargo de la jurisdicción del Ministerio de Capital Humano.

Los fondos corresponden a la Secretaría de Educación y al Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior, según establece el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Quiénes pueden acceder a las Becas Manuel Belgrano

El programa brinda una ayuda económica a jóvenes de bajos ingresos que estudian carreras universitarias o tecnicaturas vinculadas con áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

La beca tiene una duración de 12 meses y permite renovaciones anuales. El beneficio puede extenderse hasta un máximo de tres años en las carreras de pregrado y de cinco años en las carreras de grado.

Pueden acceder estudiantes regulares, tanto ingresantes como cursantes, que tengan nacionalidad argentina y estudien en una universidad pública nacional o provincial. Además, deben cursar alguna de las carreras incluidas en la convocatoria oficial.

Las Becas Manuel Belgrano abarcan distintas áreas consideradas prioritarias dentro del esquema de formación estratégica. Las disciplinas alcanzadas son: Energía e Hidrocarburos; Minería y Geociencias; Logística e Infraestructura; Agroindustria y Biotecnología; Tecnologías de la Información y Control de Sistemas; Profesorados en áreas estratégicas; Ciencias Exactas y Naturales.

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